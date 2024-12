A suivre aujourd'hui... Mare Nostrum

(AOF) - Mare Nostrum est entré en discussion avec le groupe Domino RH, un acteur majeur dans la gestion des ressources humaines, en vue d’un éventuel rapprochement capitalistique. Ce rapprochement viendrait ainsi soutenir et accompagner le plan de continuation - s’il est approuvé par le Tribunal de Commerce - et permettrait à Mare Nostrum de s’appuyer sur un partenaire solide, bien implanté en France comme à l’étranger, pour poursuivre ses activités. Le maillage territorial de Domino RH est assuré par un réseau de 205 agences constitué par croissance organique et externe.

Il s'appuie sur plus de 800 collaborateurs et 30 000 intérimaires et devrait réaliser en 2024 un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros.

Ce rapprochement stratégique permettrait de former un acteur de référence sur le marché du travail temporaire en France.

Le groupe Mare Nostrum tiendra informé ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses actionnaires des prochaines étapes.

Mare Nostrum poursuit ainsi sa stratégie visant à soumettre à l'homologation du Tribunal de commerce de Grenoble un projet de plan de continuation sur l'ensemble des sociétés du groupe dans le courant du premier semestre 2025, à l'occasion du renouvellement des périodes d'observation qui sera décidé le 7 janvier 2025.

Comme annoncé, ce plan devrait permettre au groupe de rembourser une grande partie de son passif, et constitue, à ce jour, la meilleure option possible. En effet, dans le cadre du plan de cession des actifs de l'entreprise, une seule offre de reprise d'actifs demeure et celle-ci ne concerne que deux sociétés et non le groupe dans son ensemble.

AOF - EN SAVOIR PLUS