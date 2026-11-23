Dell devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par une forte demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.
Best Buy devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, le distributeur d’électronique bénéficiant de la demande de nouveaux gadgets ainsi que de son offre de services. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande pendant la période des fêtes de fin d’année, dans un contexte de prix élevés des puces mémoire.
Du côté des indicateurs économiques américains, l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board devrait s’établir à 92,5 en novembre, contre 91,7 le mois précédent. Par ailleurs, S&P Cotality Case-Shiller devrait publier son indice composite des prix immobiliers dans 20 zones métropolitaines pour septembre, qui devrait avoir progressé de 0,2% en données corrigées des variations saisonnières, après une hausse de 0,3% en août. Sur une base annuelle non corrigée des variations saisonnières, les prix de l’immobilier devraient progresser de 2,7%.
En Amérique latine, l’agence nationale des statistiques du Mexique s’apprête à publier les chiffres de l’inflation portant sur la première quinzaine de novembre. Les prix à la consommation au Mexique devraient avoir augmenté de 0,51%, contre 0,41% à la mi-septembre. L’inflation sur les 12 mois à mi-novembre devrait s’établir à 3,92%, contre 3,62% le mois précédent. Sur un an, l’indice des prix sous-jacent , suivi de près, devrait avoir accéléré de 3,87% début novembre. Par ailleurs, l’INDEC, l’agence statistique argentine , doit publier les données d’activité économique de septembre, la croissance devant reculer de 0,8% après une baisse de 1,7% en août.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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