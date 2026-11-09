À suivre aujourd'hui - Mardi 10 novembre

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9 novembre - Sur le plan économique américain, le Bureau des statistiques du travail (BLS) du ministère du Travail devrait annoncer que l’indice des prix à la consommation (IPC) a probablement progressé de 0,3% en octobre, après une hausse de 0,6% le mois précédent. En glissement annuel, l’IPC devrait avoir progressé de 3,9%, contre 3,7% le mois précédent. Parallèlement, l’IPC sous-jacent devrait avoir augmenté de 0,2% en octobre, après une hausse de 0,3% le mois précédent. En glissement annuel, l’IPC sous-jacent devrait s’être établi à 2,8%, après une hausse de 2,6% en septembre.

Parmi les responsables de la Réserve fédérale, la vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman, devrait s'exprimer sur les perspectives économiques lors de la série de conférences “C. Peter McColough Series on International Economics” à Washington (15h30 / 20h30). Mme Bowman doit également s'exprimer sur les perspectives économiques lors d'un événement virtuel intitulé “A View from the Federal Reserve Board”, à Washington (18h30 / 23h30). Par ailleurs, ChristopherWaller, membre du Conseil d’administration, doit s’exprimer sur les perspectives économiques lors de la conférence “Bank of England and its Watchers Conference 2026” à Londres (04h00 / 09h00). La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, devrait prononcer le discours d’ouverture de la conférence “Énergie et économie: risques extrêmes, vents favorables et résilience”, organisée à Houston par les banques de la Réserve fédérale de Dallas et de Kansas City (10h50 (heure de l’Est)/15h50). Lors de ce même événement, le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, devrait également s’exprimer sur le thème “La Réserve fédérale et les conditions économiques ayant un impact sur le secteur de l’énergie” dans le cadre d’une table ronde animée (13h30/18h30). La présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, devrait s’exprimer sur les perspectives économiques lors de la 81e réunion annuelle de terrain de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, qui se tiendra à Conshohocken (18h30/23h30).

CoreWeave devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, dans un contexte de demande en forte progression pour les capacités de cloud computing. Les investisseurs seront toutefois attentifs aux commentaires de la société concernant son endettement et la pérennité de la demande en matière d’IA, après une vague de ventes massives au cours du mois dernier, provoquée par des inquiétudes liées à son lourd endettement.

Venture Global s’apprête à publier ses résultats du troisième trimestre. Selon les données compilées par LSEG, la société devrait afficher un bénéfice ajusté de 49 centimes par action et un chiffre d’affaires de 1,33 milliard de dollars. Les investisseurs seront à l’affût de toute information concernant l’exploitation de la phase 2 de Plaquemines, ainsi que de nouvelles mises à jour sur ses activités à Calcasieu Pass.

La marque de vêtements de sport On Holding devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses vêtements, ses baskets et ses nouvelles catégories de produits sportifs. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs, en particulier aux États-Unis, à l’impact des coûts des intrants, ainsi qu’aux prévisions annuelles.