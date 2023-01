A suivre aujourd'hui... Manutan

(AOF) - Au premier trimestre de l'exercice 2022/2023, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 4% à 234,5 millions d'euros. Cette croissance inclut un effet de change et un effet jours négatifs, respectivement de -0,4% et -1,4%. Le groupe spécialisé dans la distribution aux entreprises et aux collectivités affiche ainsi une croissance interne de 5,8%. La croissance du groupe au premier trimestre est portée par la division Entreprises (+10,1% de croissance organique), dont toutes les zones sont en progression par rapport à l’exercice dernier.

La division Collectivités affiche une activité en recul de 9,2%. " Elle est impactée par l'ajustement des dépenses des collectivités pour faire face au contexte inflationniste et aux hausses de coûts qu'elles subissent ", a précisé Manutan.

" Dans le contexte inflationniste et incertain actuel, le groupe continuera de faire ses meilleurs efforts pour en limiter les impacts " a ajouté Manutan.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.