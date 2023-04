A suivre aujourd'hui... M6

(AOF) - Au premier trimestre de l’exercice 2023, le Groupe M6 affiche un chiffre d’affaires consolidé de 312,9 millions d'euros, en baisse de 3%. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 59,5 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 19% (-1,8 points) contre 67,2 millions d'euros au premier trimestre 2022. La diminution de l'EBITA reflète essentiellement la baisse du chiffre d'affaires publicitaire. Dans un contexte économique dégradé, les recettes publicitaires plurimedia enregistrent une diminution de 2%.

Retraité de l'effet périmètre lié à la déconsolidation de Best of TV (cédée en novembre 2022), le chiffre d'affaires non-publicitaire est en hausse de 2,5 millions bénéficiant du dynamisme de l'activité de vente de droits audiovisuels.

Le chiffre d'affaires du Pôle radio atteint 34,4 millions d'euros, en progression de +6,8%, dont +2% sur le chiffre d'affaires publicitaire radio du fait notamment des bonnes performances de RTL, première radio privée de France, de RTL2 et Fun radio ainsi que de la croissance de l'audio digital.

Le chiffre d'affaires de l'activité Production & Droits audiovisuels s'élève à 18,7 millions d'euros, en hausse de +22,5%, tiré par la bonne dynamique des ventes de droits audiovisuels en France et à l'international et malgré la baisse de l'activité cinéma sur le trimestre, les films exploités cumulant 1,2 million d'entrées contre 2,2 millions d'entrées en 2022.

L'Assemblée Générale Mixte convoquée ce jour sera notamment amenée à approuver le versement d'un dividende par action de 1 euro au titre de l'exercice 2022, offrant ainsi un rendement de 6,5%, calculé sur le dernier cours de bourse de l'année 2022. Le détachement interviendra le 3 mai et le paiement 5 mai 2023.

Points clés

- Deuxième groupe français de télévision avec 22,3 % de part d'audience et premier groupe radio privé avec 18,4 % de parts d'audience ;

- Chiffre d’affaires de 1,36 Md€ tiré à 80 % de la publicité, à 16 % de la radio (marques RTL, Fun Radio) puis la production et droits audiovisuels et la diversification (sites Internet et agence immobilières) ;

- Modèle d'affaires visant à la complémentarité et la transversalité des activités sur toute la chaine de valeur via la production de contenus, la diversification des offres (chaînes télé -M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, Paris Première- et radios -RTL, RTL2 et Fun Radio), la digitalisation et les acquisitions ;

- Capital détenu à 48,26 % par RTL Group et à 5,05 % par la CNP, Nicolas de Tavernost menant le directoire de 5 membres et Elmar Heggen le conseil de surveillance de 9 membres ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 1,2 Md€ et un excédent financier net de 282 M€.

Enjeux

- Stratégie de gains de part de marché en TV et radio et de préparation de l’avenir par des participations ciblées dans des actifs non consolidés -Streaming avec Bedrock, marketing digital avec GSG ;

- Stratégie d'innovation et de transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation en interne ;

- Stratégie environnementale de réponse à 2 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- 1er bilan carbone sur toute la chaîne de valeur,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Montée en puissance de la plateforme 6play et de l’influence sur les réseaux sociaux.

Défis

- Impact de l’entrée de nouveaux acteurs ;

- Apple TV, Netflix, Amazon Prime, Google TV et, en 2023, HBO Max : hausse du prix des programmes et prises de part de marché publicitaire ;

- Après l’abandon du projet de fusion avec TF1 puis de la plateforme Salto, réflexion en cours d’une stratégie de déploiement d’une plateforme de streaming AVOD ;

- Inquiétudes sur les recettes publicitaires, en forte baisse au 4ème trimestre 2022 ;

- Risque de perte d’avantage compétitif après la fin des négociations en cours avec l’ARCOM sur le renforcement des obligations de production française ;

- Dividende 2022 stable à 1 €.

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.