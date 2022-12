A suivre aujourd'hui... LVMH

(AOF) - A Paris, LVMH (+2,43% à 690,20 euros) a occupé hier le devant de la scène du CAC 40 devant ses concurrents Hermès et Kering. Tout le secteur du luxe, très lié au marché chinois, est donc tiré vers le haut après l'annonce de la Chine qui a décidé d'assouplir ses mesures pour lutter contre le Covid-19. De quoi redonner confiance aux investisseurs. Les autorités chinoises lèveront à compter du 8 janvier 2023 la quarantaine obligatoire anti coronavirus pour toute personne entrant sur son territoire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Positions géographiques solides avec des revenus de 44,7 Mds€ répartis entre la France pour 8 %, le reste de l’Europe pour 16 %, les Etats-Unis pour 24 %, le Japon pour 7 % et le reste de l’Asie pour 34 % ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques -mode & maroquinerie pour 47 %, vins & spiritueux pour 11 %- et la distribution sélective pour 23 %, les parfums et cosmétiques pour 12 % et les montres & joaillerie ;

- Modèle opérationnel fondé sur 6 piliers : organisation décentralisée, intégration verticale de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et croissance interne ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,3 % du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président directeur général du conseil d’administration de 15 membres.

Enjeux

- Stratégie d’innovation au service de 3 enjeux : attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme « inside LVMH » pour les étudiants, programme DARE pour les innovations en interne, accueil de 50 start-ups dans l’incubateur « le LVMH Luxury Lab » / R&D dans la cosmétique (200 brevets et « centres de recherche) / digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » : circularité créative : éco-conception à 100 % des produits et emballage zéro plastique fossile en 2030 / transparence avec la traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement en 2030 / engagement climat (trajectoire 15 ° et 100 % d’’énergie renouvelable pour les sites en boutiques en 2030) / biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes ((2026) et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas en 2030 ;

- Capacité à augmenter les prix dans la joaillerie et l’horlogerie, secteurs très concurrentiels.

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.