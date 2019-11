A suivre aujourd'hui... LVMH

(AOF) - LVMH et Tiffany & Co. ont conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Tiffany par LVMH à un prix de 135 dollars par action en numéraire. L'opération valorise Tiffany à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars. Le groupe français a donc relevé son offre initiale présentée fin octobre qui était de 120 dollars par action, soit 14,5 milliards de dollars. L'acquisition de Tiffany vient renforcer la position de LVMH dans la haute joaillerie et accroître davantage sa présence aux Etats-Unis.

L'arrivée de Tiffany, qui rejoint les 75 Maisons du groupe, va donner une nouvelle dimension à l'activité Montres et Joaillerie de LVMH.

Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, a déclaré : " Nous sommes heureux d'accueillir Tiffany au sein de la famille LVMH. C'est une entreprise qui jouit d'un héritage et d'un positionnement uniques au monde dans le marché de la haute joaillerie. Tiffany nous inspire un immense respect et une grande admiration ; nous avons l'ambition de faire briller cette marque emblématique avec tout le soin et toute la détermination que nous avons su déployer pour toutes les Maisons qui nous ont rejoints au fil de notre histoire. Nous sommes fiers de voir Tiffany rejoindre les Maisons du groupe LVMH et nous réjouissons de lui permettre de continuer à rayonner à l'avenir. "