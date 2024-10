A suivre aujourd'hui... LVMH

(AOF) - LVMH réalise sur les neuf premiers mois de l'année 2024 des ventes de 60,8 milliards d’euros, stables à devises et périmètre comparables malgré le contexte actuel et une base de comparaison élevée après les années de croissance exceptionnelle post-Covid. En données publiées, les ventes reculent de 2% sur 9 mois. L’Europe et les Etats-Unis sont en légère croissance à devises et périmètre comparables. Le Japon poursuit une progression à deux chiffres de ses ventes. Le reste de l’Asie reflète notamment la forte croissance des dépenses de la clientèle chinoise en Europe et au Japon.

Au troisième trimestre, la légère décroissance des ventes est liée pour l'essentiel à une croissance moindre observée au Japon, essentiellement à cause de la hausse du yen.

L'activité Vins & Spiritueux enregistre une baisse (-8% organique, -11% en publiées) de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2024. L'activité Champagne est en baisse dans un contexte de normalisation continue de la demande post-Covid mais reste en croissance significative par rapport à 2019. Le cognac Hennessy est pénalisé par une demande locale faible sur le marché chinois, tandis que les Etats-Unis connaissent un retour à la croissance depuis le second trimestre dans un marché qui reste prudent.

L'activité Mode & Maroquinerie, quasi stable en organique (-3% en publiées) sur les neuf premiers mois de 2024, fait preuve d'une bonne résistance et gagne des parts de marché.

Avec une croissance organique de ses ventes de 5% (+2% en publiées) sur les neuf premiers mois de 2024, l'activité Parfums & Cosmétiques tire profit d'une forte politique d'innovation et d'une distribution très sélective.

"Dans un contexte économique et géopolitique incertain, le groupe reste confiant et poursuivra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques, en s'appuyant sur l'authenticité et la qualité de ses produits, sur l'excellence de sa distribution et sur la réactivité de son organisation", a indiqué LVMH concernant ses perspectives.

