A suivre aujourd'hui... LVMH

(AOF) - LVMH annonce l’acquisition de Swiza, propriétaire de L’Epée 1839, prestigieuse manufacture Suisse dédiée à la fabrication d’horloges haut de gamme, véritables objets d’art renfermant des mécanismes et grandes complications exceptionnels. Aucun détail financier n'a été communiqué concernant cette transaction. "Cette acquisition d’un joyau de la haute-horlogerie est une nouvelle preuve de la volonté du groupe LVMH de préserver et de faire grandir des savoir-faire historiques, afin de garantir leur transmission et leur développement", explique le groupe de luxe.

L'Epée 1839 a réalisé des partenariats prestigieux et créatifs avec de nombreuses maisons de luxe ou d'horlogerie, afin d'imaginer des pièces exceptionnelles. Plusieurs projets ont ainsi vu le jour avec des Maisons du Groupe LVMH, parmi lesquelles Tiffany, qui a présenté une pendulette reprenant la forme des premières voitures de Formule 1 des années 1950, lors de la réouverture de sa boutique historique de la 5ème Avenue à New York en 2023.

La Maison Louis Vuitton a également fait appel au savoir-faire des artisans de l'Epée 1839 pour réaliser une montgolfière, emblème régulièrement utilisé par la Maison.

Pénalisé par le marché chinois, Estée Lauder a subi une chute de ses ventes de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel 2022-2023, clos fin juin. Le bénéfice net du groupe américain a même baissé de 58% sur un an à 1,01 milliard de dollars. Sur un marché mondial de la beauté dynamique, le groupe affiche donc une contre-performance, alors que son rival, Coty, a publié de très bons résultats. Pour l'année 2022-2023, clôturée fin juin, ses ventes ont bondi de 12%, à 5,55 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Son bénéfice d'exploitation a plus que doublé et son bénéfice ajusté a augmenté de 20%. Le groupe entend poursuivre sa montée en gamme pour dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Quant à L'Oréal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12% sur un an. Son bénéfice net a progressé de 4% à 3,35 milliards d'euros. Toutefois au troisième trimestre la croissance d'activité du géant mondial des cosmétiques a ralenti (+4,5% sur un an), pénalisée par ses ventes en Chine. Ces acteurs bénéficient d'un marché de la beauté qui devrait croître annuellement de 6% en moyenne d'ici 2028 selon McKinsey,