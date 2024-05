A suivre aujourd'hui... Lumibird

(AOF) - Le Groupe Lumibird, spécialiste des technologies laser ,a présenté son nouveau plan stratégique à l’occasion d’une journée investisseurs. Le groupe confirme, à horizon 2026, ses objectifs d’un taux de croissance organique annuel moyen (CAGR) supérieur à 8% et une marge d’EBITDA en hausse d’au moins 500 points de base par rapport à 2023. Cet objectif de croissance se fonde sur le positionnement de Lumibrid sur des marchés porteurs dans les domaines défense/spatial, ophtalmologie, medtech, environnement, topographie et sécurité.

Le groupe précise que sa dynamique est renforcée par une politique continue d'innovation qui lui permet de proposer des nouveaux produits et d'ouvrir de nouveaux segments sur ses marchés.

L'objectif de rentabilité est soutenu par les forts investissements industriels réalisés ces trois dernières années dans les domaines de fabrication de fibres (tour de fibrage, France) et de diodes laser (France et Italie).

