A suivre aujourd'hui... Lucibel

(AOF) - Sur l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel est en baisse de 10,6% par rapport à celui de l'exercice 2021. Il atteint 8,17 millions d'euros contre 9,14 millions d'euros. Le producteur de luminaires a enregistré une perte d'exploitation consolidée de 2,55 millions d'euros, contre 2,85 millions d'euros au titre de l'exercice 2021. Cette amélioration s'explique essentiellement par une réduction des charges opérationnelles. Il affiche une perte nette à 2,28 millions d'euros sur cette année 2022 contre une perte de 2,92 millions d'euros en 2021.

Dans le contexte de fortes tensions sur les prix des matières premières et des composants au niveau mondial, ce maintien du taux de marge brute constitue une belle performance et s'explique essentiellement par le recentrage du Groupe sur ses activités à plus forte valeur ajoutée.

Au 31 décembre 2022, le Groupe disposait d'une trésorerie brute de 568 000 euros.

