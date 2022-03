A suivre aujourd'hui... Lexibook

(AOF) - L'accord de licence international de Lexibook avec The Walt Disney Company est reconduit pour 3 ans. Cet accord couvre toutes les franchises les plus reconnues au monde, dont notamment la Reine des Neiges, Disney Princesses, Spiderman, Avengers, Disney Cars, Mickey, Minnie… Le contrat de licence inclut pour la première fois de nouveaux territoires sur lesquels le groupe français compte s'implanter rapidement, notamment les zones asiatique, y compris la Chine, et sud-Américaine.

Grâce à cet extension, Lexibook va pouvoir proposer ses gammes sur de nouvelles zones géographiques porteuses et générer un relai de chiffre d'affaires rémunérateur, assure la société.

Cet accord apporte ainsi à Lexibook une visibilité sur son volume d'activité pour les 3 prochaines années au minimum, et ouvre de nouvelles perspectives de croissance rentable.

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.