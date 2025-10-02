 Aller au contenu principal
CAC 40
8 040,54
+0,92%
A suivre aujourd'hui... Les Constructeurs du Bois
information fournie par AOF 02/10/2025 à 08:11

(AOF) - Au premier semestre 2025, Les Constructeurs du Bois affiche un chiffre d'affaires de 9,22 millions d'euros, en progression de 25,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette performance repose principalement sur la progression des ventes en bloc réalisées auprès de bailleurs sociaux référents. La marge brute s'élève à 2,49 millions d'euros, en recul de 6,5% par rapport au niveau exceptionnel enregistré au premier semestre 2024.

Le recul du taux de marge brute (-11 points) est largement compensé par l'effet volume et la bonne maîtrise des charges fixes avec un résultat d'exploitation qui ressort à 1,33 millions d'euros (+14,5%), soit seulement 2 points en dessous du premier semestre 2024.

" Cette performance illustre la capacité du groupe à transformer la croissance de son chiffre d'affaires en performance opérationnelle, grâce à la stabilité des charges de personnel et à une gestion maîtrisée des coûts de structure ", explique Les Constructeurs du Bois.

En outre, sur ce semestre, le résultat net s'établit à 0,32 million d'euros, contre 0,48 million d'euros au premier semestre 2024. Cette baisse s'explique principalement par la hausse des charges financières qui s'établissent à 0,90 million d'euros au 30 juin 2025 contre 0,52 million d'euros au 30 juin 2024.

S'agissant de ses perspectives, qu'il qualifie de " favorables ", le groupe précise bénéficier " d'une bonne visibilité sur son activité jusqu'en 2028. " Il affiche plus de 50 projets en cours et à venir d'ici 2028. " Le second semestre sera notamment marqué par la livraison de plusieurs programmes dans les Eco'City de Villerupt et de Faulx, ainsi que par le lancement de nouveaux chantiers, dont l'Eco'City de Houdemont et une villa d'exception à Bormes-les-Mimosas " détaille Les Constructeurs du Bois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
3,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2025 à 08:11:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

