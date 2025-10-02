A suivre aujourd'hui... Les Constructeurs du Bois

(AOF) - Au premier semestre 2025, Les Constructeurs du Bois affiche un chiffre d'affaires de 9,22 millions d'euros, en progression de 25,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette performance repose principalement sur la progression des ventes en bloc réalisées auprès de bailleurs sociaux référents. La marge brute s'élève à 2,49 millions d'euros, en recul de 6,5% par rapport au niveau exceptionnel enregistré au premier semestre 2024.

Le recul du taux de marge brute (-11 points) est largement compensé par l'effet volume et la bonne maîtrise des charges fixes avec un résultat d'exploitation qui ressort à 1,33 millions d'euros (+14,5%), soit seulement 2 points en dessous du premier semestre 2024.

" Cette performance illustre la capacité du groupe à transformer la croissance de son chiffre d'affaires en performance opérationnelle, grâce à la stabilité des charges de personnel et à une gestion maîtrisée des coûts de structure ", explique Les Constructeurs du Bois.

En outre, sur ce semestre, le résultat net s'établit à 0,32 million d'euros, contre 0,48 million d'euros au premier semestre 2024. Cette baisse s'explique principalement par la hausse des charges financières qui s'établissent à 0,90 million d'euros au 30 juin 2025 contre 0,52 million d'euros au 30 juin 2024.

S'agissant de ses perspectives, qu'il qualifie de " favorables ", le groupe précise bénéficier " d'une bonne visibilité sur son activité jusqu'en 2028. " Il affiche plus de 50 projets en cours et à venir d'ici 2028. " Le second semestre sera notamment marqué par la livraison de plusieurs programmes dans les Eco'City de Villerupt et de Faulx, ainsi que par le lancement de nouveaux chantiers, dont l'Eco'City de Houdemont et une villa d'exception à Bormes-les-Mimosas " détaille Les Constructeurs du Bois.

