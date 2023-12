A suivre aujourd'hui... Lectra

(AOF) - Lectra annonce qu’il va désormais assurer directement la production de ses équipements de découpe fabriqués en Chine et principalement dédiés à sa clientèle asiatique. Ce spécialiste des solutions technologiques accélérant le passage à l’industrie 4.0 des acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement précise que le site de Suzhou, situé à l’ouest de Shanghai, pourra ainsi bénéficier des standards d’excellence opérationnelle qu’il a déjà mis en œuvre sur ses deux sites de Bordeaux-Cestas, en France, et de Tolland, aux Etats-Unis.

Lectra souligne qu'après la reprise de la production en interne sur le site de Tolland en octobre 2022, la création de la filiale Suzhou Lectra Equipment Manufacturing Co. Ltd. marque une nouvelle étape dans le déploiement de sa stratégie d'excellence industrielle à l'échelle mondiale. Il s'agit de privilégier une production industrielle régionale, "bénéfique pour le dynamisme économique local".

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro un mondial des systèmes de découpe de matériaux souples ;

- Chiffre d’affaires de 740 M€$ réalisé à 49 % dans la mode, 29 % dans l’automobile (airbags et sièges), 11 % dans les meubles et réparti entre les Amériques pour 36 %, l’Europe pour 31 % et l’Asie-Pacifique pour 25 % ;

- Modèle d’affaires de positionnement incontournable dans l’industrie 4.0 du textile d’ici 2030 et fondé sur la récurrence des contrats (à 60 % du chiffre d’affaires dont 40 % pour les licences perpétuelles de logiciel), une forte génération d’autofinancement et, enfin, la constitution d’un patrimoine technologique élevé ;

- Capital détenu à 14,6 % par le fondateur Daniel Hariri et Rudi de Winter étant président-directeur général le conseil comportant 8 administrateurs ;

- Bilan sain avec des capitaux propres de 406 M€ et une dette nette de 4,8 M€.

=/ Enjeux /=

- Stratégie 2025 :

- fondée sur l’optimisation des synergies avec Gerber, l’accélération des ventes de logiciels sur le modèle SaaS (de 21 M€ en 2022 à 70 M€) et la poursuite des acquisitions,

- visant un chiffre d’affaires supérieur à 700 millions d’euros, dont 10 % de chiffre d’affaires SaaS, et une marge opérationnelle de + 20 %.;

- Stratégie d'innovation financée par 10,1 % des revenus :

- couvrant le développement des logiciels et des services Internet, l’électronique, la mécanique et l’expertise des métiers des clients ;

- accélérée par les partenariats scientifiques,

- visant la connectivité et la traçabilité des opérations,

- complétée depuis 2021 par la systémisation de l’éco-conception ;

- Stratégie environnementale visant la réduction de l’impact environnemental et le recyclage à 80 % de l’eau ;

- Dynamisme de la croissance externe (après Gerber, acquisition du néerlandais TextileGenesis) ;

- Poursuite de la progression du carnet de commandes, de 39,8 M€ à fin juin.

=/ Défis /=

- Impact négatif des changes ;

- Vers des cessions d’actifs non-stratégiques, soit moins de 5 % du chiffre d’affaires ;

- Vers une évolution de la gouvernance ;

- Après un repli de 4 % des ventes et de 31 % du résultat net au 1 er semestre, objectifs 2023 de 485 à 525M€ de chiffre d’’affaires et de 78 à 95 M€ de résultat opérationnel.

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.