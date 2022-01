A suivre aujourd'hui... Latécoère

(AOF) - Latécoère a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 379,8 millions d'euros, en baisse de 24,1 % à taux de change et périmètre constants et de 8,1% à données publiées. La croissance organique et à données publiées est légèrement supérieure à l’objectif communiqué lors de la publication des résultats semestriels en septembre 2021, malgré l’arrêt de la chaine d’assemblage du Boeing 787. L'année 2021 a été impactée sur toute sa durée par la crise du Covid-19, après une année 2020 affectée à partir du second trimestre.

A cela s'est ajoutée la baisse des livraisons de Boeing 787 (-75% par rapport à 2020) suite à l'arrêt temporaire de la ligne d'assemblage de Boeing. Le chiffre d'affaires du second semestre 2021 est néanmoins en légère progression sur le plan organique par rapport au premier semestre de l'exercice (+1,3%), malgré la situation sur le Boeing 787 (-48%).

En excluant l'impact des livraisons Boeing 787, le chiffre d'affaires organique 2021 s'inscrit en recul de 10,5% par rapport à l'année dernière. Sur la même base, la croissance organique du second semestre 2021 est en croissance de 4,6% par rapport au second semestre 2020, et en croissance de 6,6% par rapport au 1er semestre 2021.

Le groupe publiera ses résultats annuels le 16 mars 2022, où il détaillera les dynamiques de marché et sa performance opérationnelle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.