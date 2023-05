A suivre aujourd'hui... Latecoere

(AOF) - Latecoere et ses partenaires se sont entendus sur les principes d’un accord de recapitalisation, comprenant une augmentation de capital d'au moins 100 millions d'euros, ainsi qu'une réduction significative de la dette. Cet accord donne à Latecoere une base solide pour continuer à répondre aux besoins de croissance de ses clients. Il lui permettra de mettre en œuvre ses objectifs industriels et de confirmer le rôle central de la France et de Toulouse dans cette perspective.

Thierry Mootz, Directeur général du groupe, a déclaré : " Avec un capital considérablement renforcée, Latecoere est solidement positionnée pour mener à bien sa stratégie de développement entamée en 2021. Dans cette nouvelle phase, le Groupe confortera son implantation toulousaine, avec d'autres investissements prévus pour son site industriel de Montredon, en se concentrant sur les activités à forte valeur ajoutée. Enfin, le groupe, attaché à la souveraineté industrielle, entend se positionner comme un partenaire stratégique de l'État français et un contributeur clé de l'industrie aérospatiale française en renforçant son empreinte industrielle dans les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine"

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.