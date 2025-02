A suivre aujourd'hui... Lacroix

(AOF) - Sur l’ensemble de l’exercice 2024, Lacroix a enregistré un chiffre d’affaires consolidé (intégrant 4 mois du segment Signalisation et excluant City-Mobilité) de 635,6 millions d'euros, légèrement en deçà de la cible visé (autour de 640 millions d'euros). Il est en retrait de 13,4% par rapport à son niveau de 2023 (733,9 millions d'euros). À périmètre comparable, l’activité du groupe est en repli 8,6% sur la période. Sur cette année, l’activité Electronics est en repli de 12,1%, à 494,3 millions d'euros, contre 562,1 millions un an plus tôt.

En moins d'un an, Lacroix a mené à bien le remodelage de son périmètre autour des ses deux activités Electronics et Environment, en finalisant les cessions des segments Signalisation (avril 2024) puis City-Mobilité (janvier 2025).

"Dans cet environnement sectoriel difficile et dégradé à partir de l'automne 2024 des deux côtés de l'Atlantique, le rythme de redressement d'Electronics North America aura été mécaniquement impacté, malgré les progrès réalisés en termes d'efficience industrielle", souligne la société.

Dans ce contexte, Lacroix table désormais au titre de l'exercice 2024 sur une marge d'Ebitda courant autour du point bas de la précédente fourchette attendue (comprise entre 4% et 4,5%).

Pour 2025, Lacroix s'attend à la poursuite d'une dynamique positive sur son activité Environment, qui devrait continuer de profiter de tendances structurellement porteuses sur l'ensemble des quatre segments (eau, réseaux de chaleur, smart grids, éclairage Public) adressés.

En revanche, de fortes incertitudes continuent à peser sur l'activité Electronics et notamment en Amérique du Nord, qu'elles soient exogènes (croissance du marché automobile, règlementation concernant les véhicules électriques, droits de Douanes avec le Mexique et la Chine) ou endogènes (vitesse et impact du déploiement des mesures de retournement, volumes et rentabilités des programmes en ramp up…) et imposent la prudence.

Dans ce contexte, et dans l'attente d'une meilleure visibilité sur les conditions d'activité, la société a décidé de reporter à la publication des résultats semestriels la présentation de sa feuille de route 2027, qui devait initialement être dévoilée le 31 mars prochain à l'occasion des résultats annuels.

