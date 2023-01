A suivre aujourd'hui... La Compagnie des Alpes

(AOF) - La Compagnie des Alpes dévoile la nouvelle marque unique de son réseau d’agences immobilières de montagne : Maison Haute. C’est désormais la dénomination commune du premier réseau d’agences immobilières de montagne regroupant 12 agences, plus de 12 000 lits répartis sur près de 2.500 appartements et chalets et 99 copropriétés.

Outre ses activités traditionnelles de transaction, syndic et locations saisonnières, Maison Haute proposera pour les clients la digitalisation de leur parcours intégrant la réservation, la géolocalisation, la visite 360, l'arrivée sur place facile avec guidage GPS en porte à porte, l'état des lieux en ligne, une conciergerie pour les services et expériences en station…

Cette marque proposera pour les propriétaires un accompagnement 360° incluant l'aide à la rénovation, la gestion des transactions, le suivi à distance de l'appartement, la garantie d'un remplissage optimal l'hiver et l'été, des conseils fiscaux et patrimoniaux …

Maison Haute sera présent à Flaine, Serre Chevalier, Méribel, Les Ménuires-Vallée des Belleville, La Plagne, Les Arcs, Tignes, Val d'Isère, Le Corbier et La Rosière. Les agences Maison Haute proposeront l'intégralité des services dès la prochaine saison d'hiver.

