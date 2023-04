A suivre aujourd'hui... L'Oreal

(AOF) - À données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe L'Oréal au premier trimestre 2023 atteint 10,38 milliards d'euros, soit une croissance de 14,6%. À fin mars, toutes les Divisions du groupe de luxe ont affiché une croissance. Sur cette période, la Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance forte de 34,6% à données publiées à 1,68 milliard d'euros. Cette Division croît significativement plus vite que le marché mondial de la dermocosmétique, qui poursuit son expansion.

La Division des Produits Grand Public démarre l'année 2023 par un trimestre en très forte progression avec une croissance de 15,7 % en publié, s'élévant à 3,82 milliards d'euros. Cette Division surperforme le marché et tire profit de sa stratégie de premiumisation tout en continuant à croître de façon significative en volume.

En Europe, le groupe a accéléré sa croissance et enregistre une progression de 16,6 % à données publiées. Le marché européen de la beauté est resté très dynamique au premier trimestre, porté par les catégories maquillage, parfums et soins de la peau, démontrant à nouveau l'appétit des consommateurs européens pour la beauté. L'Oréal affiche une croissance soutenue tant en volume qu'en valeur, avec des performances remarquables en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, dans les pays scandinaves et en Pologne.

L'activité de l'Oréal en Amérique du Nord est en progression de 22,2 % à données publiées. L'Oréal accélère sa croissance, tirant parti de sa force d'innovation et sa stratégie de valorisation. Dans cette zone, la croissance de la Division des Produits Grand Public est notamment portée par le succès des innovations de Maybelline New York et L'Oréal Paris en maquillage, de Garnier en soin de la peau et de L'Oréal Paris en soin capillaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 5 branches générant 38,3 Md€ de ventes : le luxe pour 38%, les produits grand public pour 37%, la cosmétique active pour 13% et les produits professionnels ;

- Position internationale puissante, avec 35 marques mondiales et des revenus équilibrés entre l'Europe (30%), l’Asie du nord (30%), l'Amérique du nord (27%) et le reste du monde ;

- Modèle d’affaires fondé sur 5 piliers : R&D élevée autour de 800 M€, l’innovation contribuant à 15% des ventes annuelles, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20% par an, positionnement dans les produits « premium », marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Capital caractérisé par les positions fortes des familles Bettancourt et Meyers -34,7%- et de Nestlé - 2O%-, Jean-Paul Agon président le conseil d’administration de 16 membres, Nicolas Hieronimus étant directeur général ;

- Bilan sain avec 27,2 Md€ de capitaux propres et moins de 5 Md$ de dettes.

Enjeux

- Croissance annuelle moyenne supérieure à 5% du marché mondial de la beauté, tirée par l’enrichissement des populations des pays émergents et leur vieillissement dans l’OCDE;

- Stratégie d’innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » ;

- 3% des revenus investis en recherche & innovation, environ 500 brevets déposés par an par 21 centres de recherche,

- focus sur le digital, renforcé par des acquisitions (ModiFace, leader de la réalité augmentée et de l’intelligence artificielle), par des prises de participation dans des start-up avec le fonds BOLD et les partenariats avec les GAFAM, Alibaba et Tencent, Verily (vieillissement cutané),

- intégration des critères de durabilité dans les produits ;

- Stratégie environnementale « L'Oréal pour le futur » :

- neutralité carbone des sites d'ici à 2025 (Asie du nord, Etats-Unis et Brésil depuis 2022) et, d'ici 2030, totalité des emballages plastiques d'origine recyclée ou biosourcée et réduction de 50 % des émissions de CO2 vs 2018 pour chaque produit fini,

- affichage de l'impact social et environnemental des produits ;

- Capacité à générer un autofinancement opérationnel élevé -5,6 Md€ ;

- Intégration des américains Youth to the people et Skin BetterScience ;

- Historique de croissance des ventes supérieure au marché depuis 14 ans et renforcée par le digital, à 29% du chiffre d’affaires.

Défis

- Evolution à long terme de la participation de 8% dans Sanofi ;

- Attente du redressement des ventes en Chine dès le deuxième trimestre ;

- Objectif 2023 d’une surperformance du marché et d’une progression des ventes et du bénéfice ;

- Dividende 2022 de 6 €, en hausse de 25 %.

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.