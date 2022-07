A suivre aujourd'hui... Korian

(AOF) - Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles, a dévoilé ses résultats semestriels, affichant un résultat net , part du groupe à 12,9 millions d'euros contre 43,7 millions un an plus tôt. Son Ebitda s'établit à 491,1 millions d'euros contre 275,5 millions il y a un an. Le groupe enregistre une croissance de 5,5 % de son chiffre d’affaires, à 2, 224 milliards d’euros. Le résultat opérationnel ressort à 131 millions d'euros contre 118, 6 millions d'euros.

Ces résultats traduisent performance solide soutenue par les investissements en matière RH et la transformation du réseau.

"Les actions de fond engagées depuis 2019 pour renforcer l'attractivité de nos métiers portent leurs fruits : grâce à l'investissement réalisé en matière d'alternance et de promotion professionnelle, nous pouvons couvrir d'ores et déjà la moitié de nos besoins en recrutements permanents et continuer à renforcer nos ratios d'encadrement au bénéfice d'une meilleure prise en charge. En nous appuyant sur un dialogue social dynamique et, désormais, sur le développement de l'actionnariat salarié, nous allons poursuivre le repositionnement du groupe et sa transformation en entreprise à mission, dédiée à la prévention et à l'accompagnement de toutes les situations de fragilité, au plus proche des territoires ", a commenté Sophie Boissard, Directrice Générale du groupe.

Le groupe table pour 2022 sur une croissance organique proche de 6 %.

Korian publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 le 27 octobre prochain.

