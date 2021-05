A suivre aujourd'hui... KLEPIERRE

(AOF) - Klépierre a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 281,2 millions d'euros, en baisse de 11,3%. Les revenus locatifs bruts des centres commerciaux ont atteint 262,5 millions contre 291,9 millions à la même période l'an dernier, principalement en raison de l'ajustement des revenus variables, d'une baisse du taux d'occupation et de l'amortissement des concessions de loyer accordées en 2020 conformément à la norme IFRS 16.

Seuls les abattements de loyer imposés par des réglementations locales ont été comptabilisés. Des discussions avec les enseignes sont actuellement en cours pour aménager les conditions financières des baux en échange de contreparties. Si des concessions de loyer sont accordées, elles seront comptabilisées en déduction du revenu locatif brut, a indiqué le spécialiste des centres commerciaux.

Au cours du premier trimestre 2021, le groupe a facturé des loyers et des charges pour un montant total de 334 millions. Au 30 avril, le taux de collecte des loyers s'élève à 65 % et devrait continuer à croître, a précisé Klépierre.

Au 31 mars 2021, la position de liquidité du groupe demeure forte à 2,4 milliards, après le remboursement de 864 millions d'obligations échues. Tous les besoins de refinancement sont couverts jusqu'en avril 2024. L'endettement net de Klépierre atteint 9,016 milliards en part totale et le coût de la dette nette est de 1,2 %.

L'assemblée générale qui se réunira le 17 juin 2021 sera invitée à approuver une proposition de distribution en numéraire d'un montant d'un euro par action au titre de l'exercice 2020, qui serait payée en un seul versement le 23 juin 2021.

Sur la base des annonces officielles de réouverture, les fermetures administratives dureront l'équivalent de 2,6 mois pour l'ensemble du portefeuille au lieu de 1,5 mois comme initialement attendu.

En conséquence et sous l'hypothèse qu'il n'y aura pas d'autres fermetures administratives, le groupe ajuste son objectif de cash-flow net courant pour 2021 à 1,80 € par action.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.