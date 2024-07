A suivre aujourd'hui... Kerlink

(AOF) - Les ventes du premier semestre de Kerlink ont reculé de 6% à 6,2 millions d'euros. spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets explique ce repli par s’explique essentiellement par un fléchissement des ventes de services. Le groupe rappelle avoir mis fin à deux contrats network as a service (NaaS) signés avec des acteurs en difficultés économiques. La zone Europe Moyen Orient Afrique a été marquée, au deuxième trimestre, par des décalages de commandes de solutions d’infrastructures et par des reports de décisions d’appels d’offres, impactant le segment Smart City.

"Malgré la baisse des ventes de services, le groupe est parvenu à maintenir un taux de marge brute bien encadré sur le 1er semestre 2024", a précisé Kerlink.

L'ensemble des actions décidées et mises en œuvre lors de l'exercice 2023 a permis au Groupe d'améliorer sa trésorerie qui ressort à 5,3 millions d'euros à fin juin 2024 contre 4 millions d'euros à fin décembre 2023.

" A court terme, l'attentisme du marché et la visibilité réduite sur son évolution ne permettent pas de confirmer les objectifs financiers envisagés en mars dernier ", a prévenu Kerling. Ce dernier visait un chiffre d'affaires en hausse de 20%, associé à un Ebitda positif. A date, la croissance désormais projetée sur l'exercice 2024, en deçà d'une progression à deux chiffres, ne devrait pas permettre à Kerlink d'atteindre son objectif d'Ebitda.

" Pour autant, les opportunités commerciales qui devront se concrétiser au cours des prochains mois, associées aux bénéfices des mesures de contrôle des charges, devraient toutefois permettre au groupe de s'en rapprocher sensiblement ", a précisé la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Electronique

Les téléviseurs de grande taille en plein boom

Si les spécialistes s'attendaient à moins d'appétence pour les téléviseurs de grande taille à la sortie de la crise sanitaire, ce n'est manifestement pas le cas. L'IFA a souligné le développement de ces équipements, avec des écrans qui peuvent atteindre jusqu'à 120 pouces. Ce segment de marché devrait voir son activité portée par les Jeux olympiques de l'été prochain. Leader depuis dix-sept ans sur le marché des téléviseurs, Samsung propose la palette technologique la plus complète. Les téléviseurs de grande taille font plutôt partie des produits standards pour le géant coréen. Quant au chinois TCL, qui a ravi à LG la seconde place du marché mondial, il mise sur l'accessibilité de ses produits, avec des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Samsung. Le groupe a réalisé une croissance de près de 68% entre le premier semestre 2021 et 2022 sur le segment des plus de 65 pouces. Sur un an, la taille moyenne des écrans commercialisés par TCL est passée de 46,3 à 49,9 pouces. Un autre acteur chinois, Hisense, cherche également à gagner des parts de marché sur ce créneau.