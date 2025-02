A suivre aujourd'hui... Kering

(AOF) - Plus forte hausse du CAC 40, Kering a gagné 15,89% à 280 euros la semaine dernière après la publication de résultats 2024 moins dégradés qu'attendu grâce à un bon contrôle des coûts. Sur cette période, le groupe de luxe dirigé par François Henri-Pinault a vu son résultat opérationnel courant chuter de 46% à 2,55 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 14,9% en 2024, contre 24,3% en 2023. Les analystes étaient cependant plus pessimistes, anticipant respectivement 2,467 milliards d'euros et 14,5%.

La griffe phare, Gucci, a vu son résultat opérationnel courant reculer de 51% à 1,6 milliard d'euros. La marge opérationnelle courante de Gucci s'établit à 21% sur l'année, "la baisse des ventes ayant entraîné un effet de levier défavorable atténué par des efforts importants réalisés sur la base de coûts", explique le propriétaire des marques Balenciaga et Alexander McQueen. Le consensus s'élevait à 20,8%.

Le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 12% à 17,2 milliards d'euros (contre 17,05 milliards de consensus). Il a également baissé de 12% en comparable. Les ventes dans le réseau en propre, qui inclut l'e-commerce, sont en baisse de 13% en comparable, affectées par une baisse du trafic en boutiques dans un environnement de marché défavorable.

En 2024, les ventes de Gucci ont fléchi de 21% en comparable à 7,65 milliards d'euros. Les ventes dans le réseau en propre, qui représentent 91% du total, sont en recul de 21% en comparable. Dans le réseau Wholesale, les ventes sont en retrait de 28% en comparable sur l'année.

Le cash-flow libre opérationnel 2024 s'établit à 1,4 milliard d'euros. Hors transactions immobilières, il atteint 3,6 milliards d'euros, en progression de 7% par rapport à 2023.

Le résultat net part du groupe s'établit à 1,1 milliard d'euros, en baisse de 62% contre 2,98 milliards en 2023.

Le bénéfice par action ressort à 10,68 euros contre un consensus de 10,72 euros de Visible Alpha.

Kering a maîtrisé ses coûts

Jefferies souligne le "contrôle remarquable des coûts" qui a limité l'impact de la chute d'activité sur la rentabilité. Un sentiment que partage UBS : "Grâce à un contrôle strict des coûts, Kering a légèrement dépassé les attentes au niveau du chiffre d'affaires du quatrième trimestre (-12% contre -14% attendu) et de l'Ebit du second semestre (972 millions d'euros, soit supérieur de 7% au consensus de 910 millions d'euros.

"Nos efforts doivent rester soutenus et nous sommes confiants d'avoir amené Kering à un point de stabilisation, à partir duquel nous reprendrons progressivement notre trajectoire de croissance", a déclaré le PDG, François-Henri Pinault, bien que l'entreprise a connu une année difficile.

Le conseil d'administration de Kering a décidé de proposer à l'assemblée générale, qui se tiendra le 24 avril, la distribution au titre de cet exercice d'un dividende en numéraire de 6 euros par action. Il est en nette baisse par rapport à l'exercice précédent : 14 euros.

S'agissant de ses perspectives, Kering a indiqué qu'il "met en oeuvre avec détermination les actions requises pour accroître son efficience".

"Ces actions impliquent une vigilance particulière en matière de discipline financière, qu'il s'agisse du contrôle de la base de coûts, du choix de ses investissements et de la gestion de son bilan", précise le groupe de luxe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Kering

Points clés

- Groupe de luxe né en 1963, propriétaire des marques Balanciaga, Bottega Veneta, Gucci ou Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 19,6 Mds€ réalisé à 35% en Asie-Pacifique, 7% au Japon, 28% en Europe et 23% en Amérique du Nord;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance organique mais supérieure à celle des marchés via l’autonomie créative des Maisons et les partenariats stratégiques ;

- Capital contrôlé à 42,2% (près de 59% des droits de vote) par le holding Artémis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- mutualisation des plateformes et des fonctions supports au service des Maisons,

- hausse de l’intégration des composantes de la chaîne de valeur,

- création d’expertises transverses -Kering Eyewear et Kering Beauté

- maîtrise de la distributions, via la logistique, l’e-commerce et le maillage de magasins avec un focus sur trois activités : - YSL : doublement des ventes et marge opérationnelle de + 33% avant 2030 ; - Gucci : revenus de 35 Mds€ et marge opérationnelle de + 41%, ; - lunetterie : revenus de 2 mds€ et marge opérationnelle de + 15%, ; - réactivité au recul des ventes -rationalisation du réseau Wholesale;

- Stratégie environnementale 2025 « Care for the planet » :

- réduction de 50 % les émissions de CO2 du groupe,

- réduction des impacts de la chaîne d’approvisionnement (émissions de CO2, pollution de l’air et de l’eau, production des déchets et utilisation des sols…),

- « Index de développement durable des fournisseurs » et traçabilité du bien-être animal et d’utilisation des produits chimiques,

- Materials Innovation Lab (MIL) dédiés aux montres et à la joaillerie, aux tissus et textile,

- compensation des émissions de CO2 par le soutien à la biodiversité et le fonds climat pour la nature ;

- Entrée à 30 % dans le capital de l’italien Valentino, avec option d’acquisition totale en 2030 ;

- Bilan sain : 16 Mds€ de capitaux propres, 4,1 Mds€ de disponibilités et dette nette de 8,5 Mds€.

Défis

- Forte dépendance à Gucci, 1er contributeur aux résultats,, d’où les craintes des investisseurs sur le recul des ventes, accru au 3 ème trimestre, notamment en Chine et Amérique du nord ;

- Réponse des clients aux collections du nouveau directeur artistique de Gucci, Sabato de Sarno ;

- Interrogations sur l’adéquation de l’offre au public -ventes de lignes permanentes affichant des replis ou des stabilités (hors Bottega Veneta, Boucheron ou Pomelloto)- ainsi que sur la distribution, les réseaux propres résitant mieux que les « wholesales » ;

- Après un repli de 12% des revenus à fin septembre (- 16% au 3 ème trimestre), objectif financier d’un repli de 30% du résultat opérationnel au 2 nd semestre, soit un montant de 2,6 Mds$ sur l’exercice ;

- Dividende 2023 de 14 €, après acompte de 4,5 €.