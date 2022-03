A suivre aujourd'hui... Kalray

(AOF) - Kalray a creusé ses pertes en 2021; la perte nette passant de 11,818 millions d'euros en 2020 à 15,115 millions d'euros en 2021. L’Ebitda est ressorti, à -5 ,771 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre -5,862 millions d'euros au 31 décembre 2020. Le fabricant de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,454 million d'euros, en hausse de 40,7%.

Pour compléter ses ressources financières et couvrir ses besoins à plus de 12 mois, Kalray a signé un protocole d'accord portant sur l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 10 millions d'euros. L'émission devrait être finalisée prochainement et fera l'objet d'un communiqué de presse.

Pour 2022, Kalray anticipe un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en cumulé et une stabilité de son Ebitda après prise en compte de l'effet relutif d'Arcapix compensant la poursuite des investissements dans l'offre.

Á ce stade, le management de Kalray n'anticipe pas d'impact de la crise actuelle en Ukraine sur le chiffre d'affaires de la société en 2022.

L'exercice 2022 doit ainsi marquer un changement de dimension pour tendre vers l'ambition de chiffre d'affaires annuel de 100 millions d'euros en 2023.

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.