À suivre aujourd'hui - Jeudi 5 novembre

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4 novembre - Côté économie américaine, le ministère du Travail devrait publier son rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage. Les demandes initiales d’allocations chômage auraient augmenté de 2 000 pour atteindre 196 000 pour la semaine close le 31 octobre. Parallèlement, le nombre de demandes d’allocations chômage en cours pour la semaine close le 24 octobre aurait atteint 1,710 million en données corrigées des variations saisonnières. Par ailleurs, les coûts unitaires de main-d’œuvre préliminaires devraient avoir augmenté de 0,6% au troisième trimestre, tandis que la productivité du travail préliminaire devrait progresser de 2,8%.

Parmi les responsables de la Réserve fédérale, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, doit prononcer un discours et participer à la table ronde intitulée “Les stablecoins et la demande et le prix (taux de change) des devises “refuges””, dans le cadre de l’événement “SNB and Its Watchers 2026” à Zurich. (08h50/13h50). Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doit s’exprimer sur l’économie et participer à une séance de questions-réponses animée avant le “2026 CFO Summit” organisé par les banques de la Réserve fédérale de Richmond et d’Atlanta à Charlotte. (09h10/14h10) La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, devrait animer une séance de questions-réponses avant l’événement “Global Perspectives” avec Pascal Desroches et Reginald DesRoches, organisé par la Banque fédérale de réserve de Dallas, sur l’intelligence artificielle, la formation et le développement de la main-d’œuvre pour l’avenir, ainsi que le contexte économique général à Dallas. (19h00/00h00).

Kimberly-Clark devrait annoncer une baisse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre en raison d’une faible demande pour ses produits. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur la demande des consommateurs ainsi que les prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices.

Ralph Lauren devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une reprise de la demande pour ses polos et ses pulls en maille torsadée. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact du conflit au Moyen-Orient sur la demande, ainsi qu’aux coûts, aux mesures tarifaires et aux prévisions annuelles.

Mattel, le fabricant de Barbie, devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenu par une demande soutenue dans ses segments de propriété intellectuelle et de jeux numériques. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la direction à la suite du récent remaniement de la direction et sur les projets de l’entreprise, alors que les investisseurs l’appellent à explorer des options stratégiques, notamment une vente, une fusion ou une cession importante d’actifs. Ils seront également attentifs aux dernières informations sur les tendances de consommation à l’approche des fêtes de fin d’année, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Tapestry devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses sacs Coach et Tabby. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs à l’approche des fêtes de fin d’année, à l’impact du conflit au Moyen-Orient, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Des dirigeants de Bank of America, notamment le directeur général Brian Moynihan, le directeur financier Alastair Borthwick et les coprésidents Dean Athanasia et Jim DeMare, ainsi que Fernando Rivas, directeur général de la division Corporate & Investment Banking chez Wells Fargo, interviendront lors de la conférence de la BancAnalysts Association of Boston.

Carlyle devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Wall Street sera à l’affût des commentaires de la direction sur les perspectives en matière de monétisation et de levée de fonds.

L’assureur santé Cigna devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs devraient être attentifs à toute révision de ses prévisions annuelles, ainsi qu’aux commentaires sur les coûts médicaux et les perspectives pour 2027.

Novavax s’apprête à publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les éventuelles révisions de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et sur les commentaires concernant ses accords de licence et d’approvisionnement.

Airbnb devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que la société de location de vacances affiche une hausse, en glissement annuel, de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par action. Les investisseurs seront également à l’affût de commentaires sur la demande de voyages aux États-Unis et au Moyen-Orient.

ConocoPhillips devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par les prix élevés du pétrole liés à la guerre en Iran. Les analystes s’attendent à ce que la société affiche un bénéfice ajusté de 2,82 dollars par action pour le trimestre, contre 1,43 dollar par action un an plus tôt, selon les estimations compilées par LSEG.

Le producteur de pétrole de schiste EOG Resources devrait publier de solides résultats pour le troisième trimestre, soutenus par des prix élevés du brut et une production stable sur l’ensemble de ses principaux actifs non conventionnels. En août, le directeur général Ezra Yacob a souligné la dynamique positive à l’approche du second semestre, réaffirmant les objectifs annuels d’une croissance de 5% de la production pétrolière, parallèlement aux premiers gains de production issus de ses nouveaux puits aux Émirats arabes unis. Les investisseurs observeront si la société maintient son budget annuel de dépenses d’investissement sur la bonne voie et avec quelle détermination elle continue à affecter ses flux de trésorerie disponibles aux rachats d’actions et aux dividendes.

L’opérateur de pipelines canadien TC Energy devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la bonne santé de ses activités en Amérique du Nord. Les investisseurs devraient se concentrer moins sur les résultats trimestriels et davantage sur les perspectives de la direction concernant la demande de gaz naturel en Amérique du Nord, l’exécution des projets et l’allocation du capital. La société a indiqué qu’elle fournirait des perspectives financières actualisées en même temps que ses résultats.

Canadian Natural Resources doit publier ses résultats du troisième trimestre. Les analystes s’attendent à ce que le producteur canadien de pétrole et de gaz affiche un bénéfice de 1,45 dollar canadien par action. Les investisseurs se concentreront probablement sur l’impact de la hausse des cours du brut, les perturbations liées aux feux de forêt en Alberta, les tendances de production ainsi que sur tout commentaire concernant la demande et les incertitudes commerciales, le secteur énergétique canadien restant fortement tributaire des marchés américains.

Bombardier devrait afficher des bénéfices en hausse au troisième trimestre, la demande de jets privés ayant pris le pas sur les menaces précédentes du président américain Donald Trump d’interdire l’accès au territoire américain aux appareils du constructeur aéronautique canadien.

Du côté de l’Amérique latine, l’Institut brésilien de statistique (IBGE) devrait annoncer que la production industrielle a probablement reculé de 0,2% en septembre, après un recul de 0,6% le mois précédent. En glissement annuel, la production industrielle devrait avoir baissé de 1,7%, après une baisse de 1,2% en août. S&P Global doit publier les données brésiliennes de l’indice PMI des services et de l’indice PMI composite pour le mois d’octobre. Par ailleurs, la banque centraledu Mexique doit annoncer sa décision concernant les taux d’intérêt, le taux de référence devant rester inchangé à 6,50%. De plus, l’agence nationale des statistiques devrait indiquer que l’investissement brut en capital fixe a probablement reculé de 0,6% en août, après avoir affiché une hausse de 1,4% le mois précédent.