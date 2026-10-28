À suivre aujourd'hui - Jeudi 29 octobre

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28 octobre - Dans le calendrier économique américain, le Bureau d’analyse économique (BEA) du département du Commerce doit publier l’estimation préliminaire du PIB du troisième trimestre. L’économie devrait avoir progressé à un rythme de 3,2 %, contre 2,2 % au trimestre précédent. Parallèlement, l’agence devrait indiquer que la hausse des prix PCE de base au troisième trimestre a ralenti à 2,4 %, contre 3,3 % au trimestre précédent. Le BEA doit également publier les données relatives aux revenus des particuliers pour septembre, qui devraient progresser de 0,3 % en glissement mensuel, contre une hausse de 0,2 % précédemment. Les dépenses de consommation, corrigées de l’inflation, devraient augmenter de 0,6 % en glissement mensuel, contre une hausse de 0,9 % en août. Par ailleurs, les données de septembre sur les dépenses de consommation personnelles (PCE), l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale, seront publiées. L’inflation PCE sous-jacente devrait progresser de 0,3 % en glissement mensuel, contre une hausse de 0,2 % précédemment, tandis que le taux annuel devrait légèrement passer de 3,0 % à 3,1 %. L’inflation PCE globale devrait augmenter de 0,5 % en glissement mensuel après une hausse de 0,3 % en août, tandis que le taux annuel devrait s’accélérer, passant de 3,4 % à 3,6 %. Par ailleurs, le ministère américain du Travail doit publier les chiffres hebdomadaires des demandes d’allocations chômage. Les demandes initiales pour la semaine close le 24 octobre devraient s’établir à 199 000, contre 194 000 la semaine précédente. Le nombre de demandes en cours pour la semaine close le 17 octobre devrait reculer à 1,720 million, contre 1,728 million précédemment.

Du côté des résultats d’entreprises, Amazon.com publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés. Les analystes s’attendent à une poursuite de la croissance du chiffre d’affaires de sa division de cloud computing AWS et de ses ventes publicitaires.

Eli Lilly devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés; les investisseurs se concentreront sur les ventes de ses médicaments contre le diabète et pour la perte de poids, ainsi que sur toute mise à jour de ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Les analystes s’attendent à ce qu’Intel affiche une hausse de plus de 20 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, portée par une forte demande pour ses processeurs, les entreprises continuant d’investir massivement dans les infrastructures d’IA et d’étendre la capacité de leurs centres de données pour prendre en charge des charges de travail informatiques de plus en plus complexes.

Mastercard devrait afficher une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par la vigueur des dépenses des consommateurs. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la santé de l’économie et la demande en matière de voyages.

Le laboratoire pharmaceutique Merck devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture du marché; les investisseurs s’intéresseront aux ventes de Keytruda et de Gardasil, aux commentaires concernant la perte imminente de la protection par brevet pour Keytruda, ainsi qu’à toute révision des prévisions de la société pour 2026.

Caterpillar devrait publier ses résultats du troisième trimestre; les investisseurs devraient se concentrer sur les divisions Construction et Énergie de l’entreprise, qui ont bénéficié d’une forte demande liée aux centres de données d’intelligence artificielle.

Starbucks devrait annoncer une baisse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, les consommateurs réduisant leurs dépenses face à des pressions inflationnistes croissantes. Les investisseurs guetteront les commentaires sur le moral des consommateurs, les prévisions annuelles et d’éventuels projets d’acquisition.

Altria, le fabricant de Marlboro, publiera ses résultats du troisième trimestre. La société est confrontée à une concurrence féroce de la part de ses rivaux, tant dans le secteur du tabac, où des marques moins chères gagnent des parts de marché, que dans celui des sachets de nicotine, où les changements réglementaires ont stimulé l’innovation chez les concurrents.

Ares Management, leader du crédit privé, devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés. Wall Street suivra de près les commentaires de la direction concernant le développement de l’IA, l’activité de prêt direct et les perspectives de levée de fonds.

Blue Owl publiera ses résultats du troisième trimestre; les analystes et les investisseurs s’intéresseront tout particulièrement au pari de ce gestionnaire d’actifs alternatifs sur les infrastructures d’IA et le financement des centres de données. Une vague de ventes sur les titres liés à ce secteur et des inquiétudes croissantes quant à la pérennité du boom des investissements dans l’IA ont mis en lumière les risques liés à ce secteur.

Le laboratoire pharmaceutique Bristol Myers Squibb devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés. Les investisseurs devraient être attentifs à toute révision des prévisions annuelles de la société.

Cheniere Energy s’apprête à publier ses résultats du troisième trimestre. La société devrait afficher un bénéfice ajusté de 4,07 dollars par action et un résultat net de 846,99 millions de dollars. Les investisseurs seront à l’affût de tout commentaire ou mise à jour concernant la montée en puissance de la production sur la phase 3 du site de Corpus Christi, récemment achevée, ainsi que de l’avancement et de la passation de marchés pour les trains de production de moyenne capacité n° 8 et n° 9.

Restaurant Brands International devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une amélioration de la demande pour ses marques, notamment Tim Hortons et Burger King. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact de la montée de l’incertitude économique sur le moral des consommateurs, l’impact des coûts des intrants, ainsi que les prévisions annuelles.

En Amérique latine, la Fundação Getulio Vargas (FGV) devrait publier l’indice d’inflation brésilien IGP-M du mois d’octobre, qui devrait afficher une hausse de 1,59 % en glissement mensuel, contre une augmentation de 1,57 % lors de la précédente publication.