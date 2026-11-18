L'introduction en bourse d'Anthropic devrait valoriser l'entreprise à hauteur de 1 400 milliards de dollars, le laboratoire d'IA et certains de ses investisseurs visant à lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars en vendant 825 millions d'actions.

Walmart devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, le distributeur bénéficiant de ses prix bas, de ses services de livraison, ainsi que de la demande soutenue des consommateurs pour des produits alimentaires et des produits de première nécessité à prix abordables. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact des pressions inflationnistes sur le moral des consommateurs, les coûts des intrants liés au carburant, ainsi que les prévisions pour le trimestre des fêtes de fin d’année.

Gap , la société mère d’Old Navy, devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, même si les dépenses de consommation discrétionnaires restent sous pression. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs et la demande dans l’ensemble des enseignes, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Lors de la conférence organisée par le Fonds monétaire international et la Banque centrale du Brésil, intitulée « Un quart de siècle de ciblage de l’inflation en Amérique latine: progrès, défis et perspectives », à Washington, le vice-président de la Fed, Philip Jefferson , doit participer à distance à la table ronde « Chocs économiques » (0925/1425). Michael Barr , membre du Conseil d’administration, devrait s’exprimer sur l’intelligence artificielle lors du symposium FinRegLab 2026 sur l’IA à Washington (14h15/19h15). Lors de la 14e conférence annuelle sur la stabilité financière organisée par la Banque fédérale de réserve de Cleveland et le programme de Yale, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack , devrait prononcer le discours d’ouverture sur la stabilité financière (08h50/13h50). Par ailleurs, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , devrait participer à une séance de questions-réponses animée lors d’un déjeuner organisé dans le cadre de la série de conférences de l’Economic Club of Indiana à Indianapolis (12h30/17h30). Lors de la réunion annuelle de la commission des finances et des crédits du Sénat de Virginie à Charlottesville, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin , devrait participer à une discussion informelle sur l’économie (16h00/21h00). La présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson , devrait s'exprimer sur le thème « Communication et politique monétaire » devant les Money Marketeers de l'université de New York (18h30/23h30).

Du côté de l’agenda économique américain , le ministère du Travail devrait publier son rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage. Les demandes initiales d’allocations chômage devraient avoir baissé de 3 000 pour s’établir à 197 000 pour la semaine close le 14 novembre. Parallèlement, le nombre de demandes d’allocations chômage en cours pour la semaine close le 7 novembre pourrait avoir augmenté pour atteindre 1,710 million en données corrigées des variations saisonnières.

Statistique Canada devrait publier ses données sur les prix à la production pour le mois d’octobre, après une hausse de 2 % le mois précédent.

L'excédent commercial de l'Argentine devrait s'être réduit à 2 050 millions de dollars en octobre, contre un excédent de 2 976 millions de dollars le mois précédent, selon les chiffres que devrait publier son office des statistiques.