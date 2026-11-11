À suivre aujourd'hui - Jeudi 12 novembre

Parmi les responsables de la Réserve fédérale , Michael Barr , gouverneur du Conseil de la Fed, devrait s'exprimer sur le thème « Intelligence artificielle et inégalités » lors d'un événement virtuel organisé par la Yale School of Management à Washington (10h00/15h00). Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid , doit s’exprimer sur le thème « La Réserve fédérale et les perspectives économiques » lors du forum « Balancing the Stack: Affordable Housing Finance Forum » organisé à la Banque fédérale de réserve de Kansas City, dans le Missouri (13h30/18h30). La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly , doit prononcer un discours d’ouverture et participer à une table ronde lors du forum « Economic Policy in the Age of AI » organisé par le Stanford Institute for Economic Policy Research, en Californie (13h10/18h10). Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , doit participer à distance à une séance de questions-réponses animée lors de la conférence « Yahoo! Finance Invest 2026 » à Chicago (11h15/16h15). La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack , devrait participer à une discussion animée avec des étudiants de la Fisher School of Business de l’université d’État de l’Ohio, dans l’Ohio (08h30/13h30). Le président de la Fed de New York, John Williams , doit participer à une table ronde lors de l’événement « Alumni Salon » de l’université de Californie à Berkeley, organisé par l’UC Berkeley à New York (18h30/23h30).

Sur le plan économique américain , le ministère du Travail devrait publier son rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage. Les demandes initiales d’allocations chômage auraient augmenté de 6 000 pour atteindre 195 000 pour la semaine close le 7 novembre. Parallèlement, le nombre de demandes d’allocations chômage en cours pour la semaine close le 31 octobre aurait atteint 1,710 million en données corrigées des variations saisonnières. Par ailleurs, l’Association nationale des agents immobiliers devrait indiquer que les ventes de logements existants ont probablement reculé à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 3,85 millions d’unités en octobre, contre 3,99 millions d’unités en septembre. De plus, les chiffres du budget fédéral du ministère des Finances pour le mois d’octobre seront suivis de près par les investisseurs, après un déficit de 27 milliards de dollars enregistré en septembre.

Cisco Systems devrait annoncer une croissance de son chiffre d’affaires au premier trimestre, portée par une forte demande pour ses équipements réseau basés sur l’IA.

Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires d'Applied Materials au quatrième trimestre progresse, soutenu par une forte demande d'outils utilisés dans la production de puces de pointe, les fabricants de semi-conducteurs investissant massivement pour répondre aux besoins informatiques croissants liés à l'IA.

Les analystes s’attendent à ce que Cerebras Systems affiche un chiffre d’affaires en hausse au troisième trimestre, porté par la demande pour ses puces d’IA et la confiance suscitée par son « Wafer-Scale Engine », de la taille d’une assiette, que la société présente comme plus efficace que l’approche de Nvidia consistant à relier des milliers de petits processeurs.

Statistique Canada s’apprête à publier les chiffres des permis de construire pour septembre, après une hausse de 8,8 % le mois précédent.

Du côté de l’Amérique latine, l’agence brésilienne des statistiques, l’IBGE, doit publier l'inflation des prix à la consommation , l’ mesurée par l’indice IPCA qui a probablement augmenté de 0,25 % en octobre, après une hausse de 0,82 % le mois précédent. En glissement annuel, les prix devraient avoir progressé de 4,73 % après une forte hausse de 4,58 % en septembre. Par ailleurs, l’agence statistique argentine , l’INDEC, s’apprête à publier les chiffres de l’inflation pour octobre. Les prix à la consommation devraient avoir augmenté de 1,9 %, un taux identique à celui du mois dernier. Sur une base annuelle, les prix devraient progresser de 32,7 %. Parallèlement, la banque centrale du Pérou doit annoncer sa décision de politique monétaire et devrait relever son taux d’intérêt de référence de 25 points de base, à 4,5 %.