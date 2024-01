A suivre aujourd'hui... JCDecaux

(AOF) - JCDecaux Pearl & Dean, société sœur à 100% de JCDecaux, a remporté le renouvellement de ses contrats publicitaires exclusifs avec MTR Corporation pour la gestion et l'exploitation publicitaire de huit lignes de MTR, dont la ligne Airport Express, ainsi que les droits non exclusifs de vente et de promotion de la publicité sur mobile de MTR. Le renouvellement de ces contrats est effectif du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, MTR ayant la possibilité de les prolonger jusqu'à 10 ans au total.

Points clés

- Numéro un mondial de la communication extérieure créé en 1964 ;

- Groupe inventeur du concept du mobilier urbain (52,4 % des ventes), présent dans la publicité dans les transports (32 %) et dans l’affichage grand format (15,6 %) ;

- Implantation mondiale, avec des revenus de 2,74 Mds€, répartis entre l’Europe continentale pour 49 %, l’Asie-Pacifique pour 25 % (dont la Chine, 1 er marché du groupe), le Royaume-Uni pour 9 % et l’Amérique du nord pour 6 % ;

- Modèle d'affaires décliné en 3 activités publicitaires avec pour supports le mobilier urbain (52,5 %), les réseaux de transport terrestre et aéroportuaires (30 %) et l’affichage grand format, avec une diversification dans le vélo-partage (n° 1 mondial) ;

- Capital détenu à 64,67 % par le holding de la famille fondatrice, avec un conseil de surveillance de 12 membres, le directoire étant coprésidé par Jean-François et Jean-Charles Decaux ;

- Situation financière solide avec une dette nette de 977 M€ à fin juin face à 1,6 Md€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie en 3 axes : croissance interne par gains de contrats, acquisitions stratégiques et recours combiné au digital, à la data et à la programmatique ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d’affaires (portefeuille de 1410 brevets), ouverte et axée sur : une solution unique et propriétaire pour la gestion et diffusion des campagnes digitales / le recours aux technologies innovants pour le développement des plateformes –Data Solutions, OOH Planner, OOH Measurement, VIOOH / des infrastructures sûres reposant sur le cloud ; ;

- Stratégie environnementale volontariste, les activités en France étant neutres en carbone depuis 2021 : consommation d'électricité provenant à 100 % d'énergies renouvelables, écoconception et économie circulaire, consommation d'électricité LED et intelligence de l'éclairage par modulation selon la présence d'humains ;

- Alliance stratégique et capitalistique, avec Displayce (Demand Side Platform) leader dans les solutions programmatiques complètes et combinables avec les inventaires DOOH;

- Contrats de long terme (15 ans en moyenne) assurant des revenus récurrents, indépendance à l’égard des annonceurs, les 10 premiers représentant moins de 13 % du chiffre d’affaires et présence dans 12 des 15 villes les plus contributives au PIB mondial estimé 2030 ;

- Accélération de la croissance du digital (plus du 1/3 des revenus) tirée par le déploiement de la plateforme de vente programmatique VIOHH, connectée à 36 plateformes DSP.

Défis

- Résistance au maintien des confinements dans de grandes villes chinoises et au ralentissement économique mondial dû à la guerre Russie-Ukraine ;

- Après le retour des activités Mobiliers urbains aux niveaux de pré-Covid, attente du redressement total de la branche Transport, encore impactée par les confinements en Chine.

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.