A suivre aujourd'hui... JCDecaux

(AOF) - JCDecaux a annoncé que sa filiale britannique JCDecaux UK a intégré des capacités d’achat programmatique à ses emplacements publicitaires au sein de l’aéroport de Londres Heathrow. " L’offre permettra de connecter acheteurs et vendeurs publicitaires à l’inventaire publicitaire via VIOOH, la première plateforme mondiale en DOOH (SSP), explique le spécialiste de la communication extérieure.

Les annonceurs pourront combiner la précision du ciblage et la flexibilité de l'achat programmatique avec l'efficacité du Digital Out-of-Home (DOOH), à fort impact et deuxième média en plus forte croissance après la publicité sur mobile, à Heathrow, l'aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni et l'un des principaux hubs pour l'international.

Dans le cadre d'un partenariat de plus de 20 ans avec Heathrow, JCDecaux introduira ces nouvelles capacités programmatiques dans tous les terminaux de Heathrow et Heathrow Express – soit plus de 700 écrans digitaux. L'achat programmatique offre aux annonceurs un nouveau moyen de toucher des millions de passagers à Heathrow, en utilisant les données anonymisées pour optimiser les campagnes en temps quasi réel.

Les annonceurs ont la possibilité d'intégrer à leurs campagnes publicitaires leurs propres déclencheurs de données ou ceux de tiers. Ils peuvent utiliser le nombre de passagers par terminal, des profils uniques de passagers et des informations sur la façon dont ils se déplacent dans l'aéroport pour toucher une audience premium.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Publicité : offensives dans le « retail media »

Ce segment du marché publicitaire consiste, pour les e-commerçants, à monétiser leurs espaces publicitaires en ligne et leurs données clients. Il bénéficie d’une forte croissance. Ces derniers mois, Havas et Publicis ont accéléré leur positionnement dans ce domaine. Ainsi Havas a lancé « Ad to Basket », une entité dédiée au « retail media ». Quant à Publicis, il a repris CitrusAd, une adtech australienne axée sur le « retail media » et essentiellement implantée aux Etats-Unis, pour plus de 100 millions de dollars. Cette opération permet à Publicis d'affiner sa connaissance des sites marchands, ce qui crédibilise son expertise auprès de ses clients. Enfin, Criteo, le groupe français axé sur la publicité en ligne lancé en 2005, s’est également lancé dans la consolidation du segment en reprenant une firme anglaise pour 380 millions de dollars.