A suivre aujourd'hui... JCDecaux

(AOF) - JCDecaux a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 de 706,5 millions d'euros, en croissance de 30,5% sur un an, dont +28,6% en organique. Le Mobilier Urbain (plus de la moitié de l'activité) a progressé de 29,4% en organique, le Transport de 32,2% et l'Affichage de 19%. Le chiffre d’affaires digital (DOOH) a augmenté de 55,8% au troisième trimestre 2021 et représente désormais 24,5 % du chiffre d’affaires du groupe à fin septembre 2021. Ainsi, sur neuf mois, le chiffre d'affaires ressort ainsi à 1,79 milliard d'euros, soit une croissance organique de 11,5%.

"Ce fort rebond, supérieur à nos attentes malgré des restrictions importantes à la mobilité en partie non anticipées, telles que des confinements locaux en Asie-Pacifique et des restrictions importantes au transport aérien international tout autour du monde, prouve le potentiel de croissance de notre média, en particulier lorsque les restrictions à la mobilité sont levées", explique Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.

"Compte tenu du rebond actuel, nous prévoyons désormais une croissance du chiffre d'affaires organique supérieure à +20% au quatrième trimestre 2021, à condition toutefois que les restrictions à la mobilité ne soient pas significativement renforcées", a ajouté le dirigeant.

Très légère remontée du marché publicitaire françaisAprès une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.