A suivre aujourd'hui... JCDecaux

(AOF) - JCDecaux a publié un chiffre d'affaires 2021 de 2,74 milliards de dollars, en hausse de 18,7% sur un an (+18,5% en organique). Rien qu'au quatrième trimestre, le spécialiste de la communication extérieure et du mobilier urbain a généré 955,8 millions d'euros de revenus, en hausse de 37,5% (+34,7% en organique). La division de Mobilier Urbain (environ 52% de l'activité) a connu une croissance de 27,3%, dont +37,8% au dernier trimestre. Le Transport a crû de 8,2% (+42,8% au T4) et l'Affichage de 15,4% (+26% au T4).

L'activité a été tirée par "une très forte croissance du digital et un quatrième trimestre au-dessus de nos attentes malgré des restrictions de mobilité au niveau local comme national incluant des semi-confinements dans certains pays d'Europe et d'Asie-Pacifique", s'est réjoui Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.

Le groupe annoncera ses anticipations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2022 lors de la publication de ses résultats annuels 2021, le 10 mars prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Très légère remontée du marché publicitaire français Après une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.