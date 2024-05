A suivre aujourd'hui... JCDecaux

(AOF) - JCDecaux a dévoilé son chiffre d'affaires ajusté pour le premier trimestre 2024, ressortant en hausse de 11,1% à 801,6 millions d’euros. Il a augmenté de 11% en organique. Le chiffre d'affaires digital (DOOH) a progressé de 28% en organique, pour atteindre 35,9% du chiffre d'affaires du groupe. Le mobilier urbain a progressé de 9,2% et le transport de 15,1%, "reflétant la solide reprise de l’activité à la fois dans les aéroports et dans les réseaux de transports en commun dans toutes les géographies à l’exception de la Chine", précise un communiqué du spécialiste de l'affichage extérieur.

"En ce qui concerne le deuxième trimestre, JCDecaux table sur une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 12%, portée par la poursuite d'une forte croissance du chiffre d'affaires digital dans tous nos segments d'activité et incluant un impact positif des Jeux Olympiques de Paris et du Championnat d'Europe de football en Allemagne", précise Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre 2024 le 25 juillet prochain.

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.