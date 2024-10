A suivre aujourd'hui... JCDecaux

(AOF) - JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que JCDecaux Top Media SA, dont il est l’actionnaire majoritaire, a acquis 70% d'IMC auprès de ses fondateurs. IMC est l'un des leaders de la communication extérieure en Amérique centrale et le numéro un de la communication extérieure au Costa Rica. Dans le cadre de cette opération, les actionnaires historiques d'IMC ont apporté les 30% de leurs parts restantes dans IMC en échange d'une participation de 9% dans une nouvelle joint-venture regroupant l'ensemble des activités de JCDecaux en Amérique centrale.

IMC est présent dans 6 pays : Guatemala, Panama, Costa Rica, Salvador, Honduras et Nicaragua).

Cette nouvelle joint-venture sera détenue par JCDecaux SE (51%), Publigrafik, Top Partners et les anciens actionnaires d'IMC.

A la suite de la fusion entre JCDecaux Top Media et Grupo Publigrafik en novembre 2023, l'acquisition d'IMC sera un levier de croissance supplémentaire pour la communication extérieure.

Représentant environ 7% du marché publicitaire local (source : Kantar Ibope et Integrametrics), en-deçà de la moyenne mondiale, la communication extérieure est en progression constante dans la région grâce à sa transformation digitale et ses engagements responsables, apportant aux citoyens et aux consommateurs de nouvelles solutions à valeur ajoutée.

- Numéro un mondial de la communication extérieure créé en 1964 ;

- Groupe inventeur du concept du mobilier urbain (51,5 % des ventes), présent dans la publicité dans les transports terrestre et aéroportuaire (34,5 %) et dans l’affichage grand format ;

- Implantation mondiale, avec des revenus de 3,32 Mds€, répartis entre l’Europe continentale pour 47,4 %, l’Asie-Pacifique pour 21,5 % (dont la Chine, 1 er marché du groupe), le Royaume-Uni pour 10 % et l’Amérique du nord pour 8 % ;

- Ambition : accroître la part de la publicité sur les écrans hors de la maison (OOH), via l’optimisation du portefeuille de contrat, l’accélération du digital et la croissance externe ;

- Capital détenu à 64,67 % par le holding de la famille fondatrice, avec un conseil de surveillance de 11 membres présidé par Jean-Charles Decaux, le directoire étant présidé successivement par Jean-Charles Decaux avec Jean-François Decaux.

A gilité du modèle d’affaires :

- diversification du portefeuille (14 % des revenus tirés des dix 1ers clients), ,

- focus sur le digital (solution unique et propriétaire pour la gestion et diffusion des campagnes digitales couvrant toute la chaîne de valeur), sur la sécurité des infrastructures reposant sur le cloud, sur la data et la programmatique (plateformes Data Solutions, OOH Planner, OOH Measurement, VIOOH),

- innovation intégrée au modèle d’affaires (portefeuille de 141O brevets) et création d’un laboratoire d’intelligence artificielle travaillant sur 50 projets ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- 2030 : réduction de 60 % des émissions de scopes 1 et 2 et de 46 % pour les fournisseurs,, - consommation d'électricité provenant à 100 % d'énergies renouvelables,

- neutralité des activités françaises depuis 2021, 50 %. des revenus éligibles à la taxonomie,

- écoconception et économie circulaire ;

- Alliance stratégique et capitalistique, avec Displayce (Demand Side Platform) leader dans les solutions programmatiques complètes et combinables avec les inventaires DOOH (digital hors de la maison);

- Contrats de long terme (15 ans en moyenne) assurant des revenus récurrents ;

- Accélération de la croissance du digital (35,3 % des revenus) générée à 50 % par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Espagne et la Chine ;

- Situation financière solide avec une dette nette de 1 Mds€ face à 2,5 Mds€ de liquidités donnant un effet de levier de 1,5.

- Encore du retard en Chine, en raison de la lenteur de la reprise du trafic international et de non-renouvellement des contrats à Canton ;

- Pas d’objectifs chiffrés pour 2024 hors perspective de 9 % de hausse du chiffred’affaires au 1 er trimestre, jugée décevante par le marché ;

- Absence de dividende au titre de 2022 et 2023, comme en 2021.

