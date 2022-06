A suivre aujourd'hui... Ipsen

(AOF) - Ipsen a conclu un accord de fusion définitif avec Epizyme. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration respectifs d'Ipsen et d'Epizyme avec une finalisation attendue d'ici la fin du troisième trimestre 2022, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de clôture. Epizyme est une société biopharmaceutique intégrée depuis la recherche jusqu'à la commercialisation, engagée à développer et fournir des traitements innovants grâce à de nouveaux médicaments épigénétiques pour les patients atteints de cancer.

Selon les termes de l'accord et du plan de fusion, Ipsen, par l'intermédiaire d'une filiale, lancera une offre publique d'achat en vue d'acquérir la totalité des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar par action en numéraire à la clôture de la transaction, pour un montant total initial estimé à 247 millions de dollars, auquel s'ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) par action.

Chaque CVG donnera droit à son détenteur à des paiements en espèces différés de 0,30 dollar par CVG payable lors de l'atteinte du premier jalon de 250 millions de dollars de ventes nettes globales de Tazverik (hors Japon et Grande Chinec) au cours de toute période de quatre trimestres consécutifs, d'ici le 31 décembre 2026 ; et de 0,70 dollar par CVG payable dès la confirmation de l'approbation réglementaire des autorités américaines nécessaire à la commercialisation et à la vente de Tazverik en association avec R² (rituximab et lénalidomide) dans le lymphome folliculaire de deuxième ligne d'ici le 1er janvier 2028.

Le prix de 1,45 dollar par action représente une prime d'environ 144 % par rapport au cours de clôture moyen d'Epizyme de 0,60 dollar au cours des 30 journées boursières précédant l'annonce. La transaction sera intégralement financée par la trésorerie disponible et les lignes de crédit existantes d'Ipsen.

L'acquisition se concentre sur le médicament principal d'Epizyme, le Tazverik (tazemetostat), un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie, qui a obtenu l'approbation des autorités américaines dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020.

Il est actuellement indiqué chez l'adulte atteint d'un lymphome folliculaire (FL) récidivant ou réfractaire dont la tumeur est positive à une mutation EZH2, détectée par un test approuvé par la FDA, et qui a reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs, chez l'adulte atteint d'un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire qui ne dispose d'aucune alternative de traitement satisfaisante, ainsi que chez l'adulte et l'enfant âgé de 16 ans et plus atteints d'un sarcome épithélioïde métastatique ou localement avancé, non éligible à une résection complète.

Tazverik est actuellement étudié dans le cadre d'un essai d'enregistrement de Phase III (SYMPHONY-1) en association avec le rituximab et la lelalidomide (R2) chez les patients atteints d'un FL récidivant/réfractaire ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur. Les premiers résultats de la partie randomisée de cette étude de Phase III sont attendus en 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3ème laboratoire français spécialisé dans les peptides et les toxines, créé en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 2,6Mds€ réparti entre la médecine de spécialité pour 92 % (tumeurs neuroendocriniennes avec Somatuline, cancer de la prostate avec Decapeptyl, du rein avec Cabometyx, du pancréas avec 0nivyde et le reste en santé familiale (Smecta, Forlax, Fortrans...) ;

- Présence internationale majoritairement en Europe (39 % + 5 % au Royaume-Uni) et aux Etats-Unis (34 %) ;

- Nouveau modèle d'affaires en 4 piliers : maximisation du portefeuille de médecine de spécialité et revue stratégique de l’activité santé familiale, réorganisation de la R&D ciblée vers les médicaments différenciés en oncologie, maladies rares et neurosciences, efficacité industrielle et engagement environnemental et social ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour (66,54 % des droits de vote), Marc de Garidel présidant le conseil de 14 membres, David Loew étant directeur général ;

- Solidité du bilan avec une dette nette ramenée à 525 M€, soit un effet de levier de 0,6 et autofinancement libre de 647 M€.

Enjeux

- Stratégie 2022 capitalisant sur la médecine de spécialité et sur l’intégration de Clementia visant 3,2 Mds€ de chiffre d'affaires et plus de 32 % de marge opérationnelle ;

- Stratégie d'innovation soutenue par une R&D égale à 15 % des ventes exercée dans 3 centres (Oxford, Cambridge, Saclay), 1 Md€ d'investissement étant consacrés aux toxines botuliques et recombinantes, ayant abouti à la création d'un portefeuille de 21 produits dont 3 enregistrés (Dysport rides de la gabelle, Dysport PUL Spasticité, Somatuline acromégale) et 6 en phase 3 (cabometyx en association avec 6 autres produits, decapeptyl 3 M, Onivyde 1L et 2L, Dysport solutions) ;

- Stratégie environnementale : recul, entre 2015 et 2020, de 5 % des consommations en énergie et des émissions de CO2 et de 30 % des consommations d'eau / intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Partenariats avec l'allemand Schwabe , avec Oncodesign, spécialiste de la pharmaco-­imagerie et de la détention des bio­marqueurs; et, en oncologie, avec le centre canadien IRICoR ;

- Retombées commerciales du protocole Cabometyx-rivolumab contre le carcinome rénal, agréé par la Commission européenne ;

- Décisions attendues d’ici fin 2021 : réglementaires avec Onivyde contre le cancer du poumon aux Etats-Unis et Palovarotène contre la FOP, clinique pour le Cabometyx-atezolizumab contre le concer du foie ;

- Attente d’acquisitions, avec une force de frappe de 1,3 Md€.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.