A suivre aujourd'hui... Intrasense

(AOF) - Le Conseil d'administration d'lntrasense a nommé Alexandre Salvador en qualité de directeur général , en remplacement de Nicolas Reymond qui occupait cette fonction depuis 2018. Cette décision a été motivée par la volonté d'accélérer le repositionnement de l'entreprise sur des solutions à forte valeur ajoutée médicale, intégrant l'intelligence artificielle en radiologie. Ce repositionnement repose sur une feuille de route produit ambitieuse, dont les premières étapes ont récemment obtenu des approbations réglementaires en Europe.

Selon la direction, l'objectif est désormais de viser une croissance significative du chiffre d'affaires.

Alexandre Salvador a notamment joué un rôle clé dans la transformation stratégique et le développement de business innovants en santé digitale intégrant de l'IA au sein de sociétés telles qu'Agfa Healthcare, Philips Healthcare, CSL Behring, et lors de son dernier poste chez Bayer Pharmaceuticals en tant que vice-président et responsable mondial des Solutions digitales en radiologie.

