A suivre aujourd'hui... Interparfums

(AOF) - Avec un chiffre d’affaires trimestriel à nouveau supérieur à 200 millions d'euros, Interparfums atteint ses objectifs sur l’ensemble de l’année 2024 : le chiffre d’affaires s’élève à 880,5 millions d'euros, en hausse de 10,3% à devises courantes et constantes par rapport à l’exercice 2023. "Cette performance reflète une demande toujours aussi soutenue sur les marques phares du portefeuille et une première année extrêmement positive sur les parfums Lacoste", explique le fabricant de parfums.

Philippe Benacin, président-directeur général, a déclaré : "Nous avons à nouveau réalisé de belles performances sur nos principales marques en 2024. Et clairement réussi tant la reprise de la distribution que le relancement de Lacoste qui confirme son important potentiel et sa capacité à devenir une marque majeure du portefeuille. Si le contexte géopolitique et économique continue de limiter la visibilité, la qualité et la créativité de notre plan de lancements 2025, basé sur des lignes importantes sur les marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach et Lacoste, sans oublier Rochas, nous permet d'envisager une nouvelle année de croissance des ventes et des résultats."

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Interparfums

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 800 M€ réalisé à 94 % à l’international dont 40 % en Amérique du nord, 16 % en Europe de l’ouest dont 6 en France, 15 % en Asie, 8% au Moyen-Orient, 8% en Amérique latine, 6% en Europe de l’est ;

- Ambition : élargissement du portefeuille de parfums via des partenariats de long terme avec les marques mondiales de parfum, maroquinerie, mode, haute couture et haute joaillerie –Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Kate Spade, Lagerfeld, Lanvin, Moncler, Montblanc, Rochas, Van cleef & Arpels ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7 % par la holding de Philippe Benacin et Jean Madar, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil d’administration de 10 membres..

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- trois piliers : l’expertise marketing -« raconter une histoire » adoptée au positionnement de chaque Maison, la maîtrise du processus industriel de la conception à la fabrication des parfums et l’externalisation du conditionnement et de la logistique,

- compensation de l’inflation des matières 1ères et du conditionnement par les relèvements ciblés par pays et par lignes des prix de vente,

- rééquilibrage progressif du portefeuille via l’agressivité commerciale pour les marques Lacoste, Lanvin et Rochas et Van Cleef,

- pénétration encourageante du marché chinois,

- innovation limitée, la société étant donneur d’ordres aux créateurs et distributeurs ;

- Stratégie environnementale :

- charte éco conception pour les fournisseurs, l’entreprise n’ayant pas de sites industriels,

- lancements 2024-2025 de flacons avec verre recyclé à 74 % et emballage carton à 89 % ;

- Visibilité de la croissance de l’activité par la durée (de 10 à 30 ans) des contrats avec les marques, assortis de droits d’entrée souvent inférieurs à un an de revenus ;

- Réflexion en cours sur le lancement d’une marque propre ;

- Bilan non endetté avec 644 M€ de capitaux propres et 55 M€ de trésorerie nette d’emprunts.

Défis

- Sensibilité de la croissance des revenus aux lancements de nouveaux parfums -14 au 1 er semestre et, notamment Lacoste Original au 3 ème trimestre- et à l’obtention ou renouvellement (Van Cleef&Arpeels) de licences ;

- Dépendance des revenus à 69 % à fin juin, vs 75 % à fin décembre, aux 3 marques phares Jimmy Choo, Montblanc et Coach, devant Lacoste, Lanvin et Rochas ;

- Craintes provoquées par la création chez Richement d’une division de haute parfumerie, le groupe suisse représentant 28 % des ventes d’Interparfums avec Montblanc (licence jusqu’en 2030) et Van Cleef & Arpels ;

- Remontée attendue pour la fin de l’année de la trésorerie d’exploitation, diminuée par les frais de commercialisation et marketing ;

- Après une avancée de 11,4 % (+ 20 % au 3ème trimestre) des revenus, objectif 2024 d’un chiffre d’affaires entre 880 et 900 M€ ;

- Dividende 2023 de 1,15 € (taux de distribution de 67 %) et 25 ème attribution en juin de 1 action pour 10 détenues.