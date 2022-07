A suivre aujourd'hui... IntegraGen

(AOF) - IntegraGen a réalisé au premier semestre 2022 un chiffre d’affaires de 6,4 millions d'euros, en croissance de 34%. La position de trésorerie de la biotech française atteint 4,5 millions. Elle a bénéficié de la poursuite d'une croissance soutenue associée à la plateforme de séquençage de la société à Évry et des contrats à long terme. Le groupe a évoqué également une hausse des revenus liée au séquençage microbiologique.

Bernard Courtieu, directeur Général d'IntegraGen, a déclaré : " Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 confirme le potentiel et la robustesse du positionnement d'IntegraGen, l'ensemble des activités de la société étant en croissance. L'impact de la pandémie aura été majeur au premier semestre 2021, mais l'essentiel de la croissance reste portée par des contrats long terme d'opération de plateformes. IntegraGen bénéficie aussi pleinement depuis le second semestre 2021 d'une solide dynamique commerciale avec, notamment, les synergies avec le groupe OncoDNA au sein duquel IntegraGen est désormais intégré."

