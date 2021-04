A suivre aujourd'hui... IMMOBILIERE DASSAULT

(AOF) - Les revenus locatifs du 1er trimestre 2021 de l'Immobilière Dassault ont atteint 6,6 millions d'euros, contre 5,3 millions un an auparavant. Cette hausse de 24,7% s'explique notamment par l'entrée en vigueur des nouveaux baux sur les immeubles des 23 et 127 avenue des Champs Elysées à Paris. Sur l'ensemble du patrimoine de la foncière, le taux d'occupation au 31 mars 2021 est de 91,13%, en légère progression par rapport au taux de 90,65% constaté au 31 décembre 2020.

Une vacance locative est volontairement maintenue sur l'immeuble du 16 rue de la Paix à Paris en vue de sa restructuration et celui du 22 rue Chauchat où les travaux devraient s'achever au 2ème trimestre 2021.

Malgré la crise sanitaire qui se prolonge, l'Immobilière Dassault a enregistré la signature de plusieurs promesses de vente d'actifs en vue de leur cession à des prix supérieurs aux dernières valeurs d'expertise, en l'occurrence l'immeuble situé au 83 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, dont la cession devrait être effective au cours du 2ème trimestre 2021, ainsi que les commerces du portefeuille C.P.P.J situés au 1 avenue Niel dans le 17ème arrondissement de Paris et au 2 ter rue Royale à Versailles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.