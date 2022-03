A suivre aujourd'hui... Imerys

(AOF) - Imerys a finalisé, le 1er mars 2022, la cession à Thiele Kaolin Company, l’un des principaux producteurs mondiaux de kaolin, de certains actifs et ressources minières nord-américains fournissant du kaolin hydraté aux marchés du papier et de l’emballage. Ces actifs, qui sont intégrés à l’activité « Minéraux de Performance Amériques » d’Imerys, ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ 74 millions de dollars en 2021.

Points clés

- Numéro 1 mondial des minéraux industriels, créé il y a plus de 100 ans ;

- Chiffre d’affaires de 3,8 Mds€ recentré sur 2 métiers - minéraux de performance (57 %) et minéraux de haute température(43 %) - équilibrée entre l’ Europe-Moyen-Orient et Afrique pour 48 %, l’ Amérique du nord pour 29 % et l’Asie-Pacifique pour 23 % ;

- Revenus par marchés finaux : la construction pour 35 %, la consommation pour 23 %, l’industrie pour 13 %, la sidérurgie pour 12 %, le papier pour 10 % et l’automobile pour 7 % ;

- Modèle d'affaires visant à maintenir les places de n° 1 mondial (75 % des activités) et à valoriser les solutions minérales à partir de 2 avantages clés : la maîtrise des approvisionnements (2/3 du chiffre d’affaires réalisés « de la mine au marché ») et la solidité des capitaux propres ;

- Capital contrôlé de concert par les familles Desmarais et Frère (53,91 % des actions et 67,67 % des droits de vote) et Blue Crest (4,86 % des actions, 6,02 % des droits de vote), le conseil d'administration de 12 membres étant présidé par Patrick Kron, Alessandro Dazza étant directeur général ;

- Bilan solide, avec une dette notée « investment grade“ ramenée à 1,51 Mds€, soit 51 % des capitaux propres et des disponibilités élevées, proches de 2 Mds€.

Enjeux

- Plan stratégique 2019-2022 « Connect & Shape » : croissance et rentabilité : accélération de la croissance, économies de coûts de 100 M€, hausse de 200 points de base de la marge d’exploitation / allocation du capital : 300-350 M€ d’investissement, rentabilité interne de 15 % / dividende : hausse en ligne avec celle du bénéfice courant net ;

- Stratégie d'innovation protégée par 2 150 brevets et 4 000 marques : fondée sur le programme «I-Cube» excellence industrielle / dynamique par les lancements de 70 solutions minérales en 70, axées sur la transition énergétique et/ou la réduction des émissions de GES ;

- Stratégie environnementale « SustainAgility » articulée autour de la maîtrise des impacts, de la biodiversité & réhabilitation des sites et du changement climatique, et caractérisée par un dépassement régulier des objectifs : 100 % du programme biodiversité et réhabilitation achevé en 2021 / notation “solutions durables“ pour 50 % des nouveaux produits en 2022 / réduction des émissions de CO 2 de 36 % par rapport au chiffre d’affaires en 2030 / lancement du 1 er emprunt « durable » en mai 2021;

- Poursuite du remodelage du portefeuille, après la cession des activités de kaolin en Amérique du nord et fortes capacités financières pour la croissance externe ;

- Capacité à faire passer les hausses de prix.

Défis

- Réduction de la diversité dans les marges opérationnelles entre divisions, les solutions pour l’énergie et les minéraux de haute résistance étant à la traîne ;

- Issue en 2022 du litige judiciaire sur le talc aux Etats-Unis ;

- A fin septembre 2021, hausse de 16 % du chiffre d’affaires et plus que doublement du bénéfice net malgré les à-coups de la chaîne logistique.