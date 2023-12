A suivre aujourd'hui... Ikonysis

(AOF) - Ikonisys annonce avoir levé 1 million d'euros par voie de placement privé réalisé auprès d’investisseurs privés et institutionnels italiens, afin de renforcer ses ressources financières. La medtech spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical précise qu’il s’agit notamment de financer la mise en œuvre de l’accord de distribution avec Biocare Medical aux Etats-Unis et l’intégration future de Hospitex International.

L'émetteur a émis un total de 666667 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 euro chacune, au profit d'un cercle restreint d'investisseurs, conformément à la résolution votée par son Assemblée générale des actionnaires le 28 juin.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de cette opération, égal à 1,50 euro par action, fait ressortir une décote d'environ 13% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 27 décembre 2023.

Au 30 juin 2023, et comme mentionné dans les comptes semestriels publiés le 31 octobre 2023, la trésorerie consolidée de l'émetteur s'élevait à 66000 euros. A l'issue de l'augmentation de capital et en tenant compte du contrat de financement conclu en octobre 2022, Ikonisys se dit en mesure de faire face à ses besoins de financement sur plus de 12 mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.