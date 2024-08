A suivre aujourd'hui... Ikonisys

(AOF) - Ikonisys SA (entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers) (l’émetteur) a réalisé une augmentation de capital de 150 000 euros, par le biais d'un placement privé. Cette opération s'inscrit dans la démarche initiée par la société au début de l'année 2024 visant à élargir sa base d'actionnaires via des transactions ciblées, tout en renforçant ses ressources financières. Le produit net de cette émission, s'élevant à 150 000 euros, servira à soutenir les besoins en fonds de roulement de la société et à prolonger sa visibilité financière.

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil d'administration de l'émetteur lors de sa réunion du 14 aout 2024.

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 8ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'émetteur réunie le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 19 aout 2024.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers.

