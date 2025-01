A suivre aujourd'hui... ID Logistics

(AOF) - ID Logistics enregistre un chiffre d’affaires 2024 de 3,27 milliards d'euros, en croissance de 19,1%. Cette bonne performance intègre le chiffre d’affaires de Spedimex, société acquise en Pologne et consolidée depuis le 1er juin 2023. Retraitée de cet effet périmètre et d’un effet de change légèrement défavorable en 2024, la croissance est de 17,2% à données comparables par rapport à 2023. Au cours de l’exercice 2024, ID Logistics a démarré 26 nouveaux dossiers.

Après avoir enregistré une croissance record en 2024, ID Logistics veillera à la bonne montée en productivité des sites démarrés récemment conformément à son modèle de développement.

"L'activité de l'ensemble de nos zones géographiques progresse, en particulier la France qui rebondit nettement et les Etats-Unis qui s'affirment trimestre après trimestre comme le premier relais de croissance du groupe. Conformément à notre modèle d'affaires, notre principal enjeu est maintenant d'assurer la bonne montée en productivité des dossiers démarrés en 2024 et de continuer notre croissance rapide, en combinant développement organique et acquisitions tout en maintenant notre excellente situation financière", a commenté Eric Hémar, président directeur général d'ID Logistics.

Au cours du quatrième trimestre 2024, ID Logistics a refinancé son crédit syndiqué (solde de 335 millions d'euros au 30 juin 2024) avec de meilleures conditions financières et un nouvel échéancier jusqu'en 2029.

À cette occasion, le groupe a également bénéficié de la mise à disposition d'une ligne de crédit revolving de 100 millions d'euros et d'une ligne de financement de 150 millions d'euros consacrée aux investissements opérationnels. Pour rappel, en septembre 2024, ID Logistics avait réalisé avec succès une augmentation de capital de 135 millions d'euros.

Fort de cette capacité d'investissement disponible, ID Logistics a "pour ambition de réaliser une nouvelle année de forte croissance organique".

Le groupe confirme également "sa volonté de mener des opérations de croissance externe".

En savoir plus sur ID Logistics

Points clés

- Groupe de logistique contractuelle créé en 2001 ;

- Chiffre d’affaires de 2,75 Mds€ réalisé à 35% en France ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37%, l’e-commerce pour 25%, les produits de grande consommation pour 18% puis la technologie (6%) ;

- Ambition : doublement de taille de l’entreprise tous les cinq ans via un haut niveau de technologie et une accélération de la croissance par acquisitions avec maintien des marges pour financer le développement ;

- Capital contrôlé par les fondateurs Eric Hémar et Christophe Satin agissant de concert (56,9% des actions, 71,36% des droits de vote), les managers détenant 3,12% des actions et 3,92% des droits de vote, Eric Hémar étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs et Christophe Satin directeur général délégué ;

- Situation financière maîtrisée, avec 324 M€ de capitaux propres face à 310 M€ de dette financière (+ engagements fermes de location pour 732 M€), donnant un effet de levier ramené à 1,8 à fin juin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- extension du portefeuille clients, leaders mondiaux dans leur secteur, notamment dans la grande consommation, secteur non cyclique,

- discipline financière : recours à l’« asset light », location back-to-back, contrats de long terme (5 ans, renouvelés à 90%), logistique d’entrepôts mono-clients, engagements de volumes et d’indexation des prix sur l’inflation,

- maîtrise des démarrages de site et de leur montée en productivité,

- réplication du modèle d’affaires à l’international, notamment aux Etats-Unis,

- innovation axée sur l’optimisation des organisations, les coûts et les performances écologiques des opérations logistiques et structurée par déploiement des projets disruptifs;

- Stratégie environnementale « Ce que nous faisons », organisée par programme, chaque site s’engageant sur une des 14 thématiques (entrepôt Ocarbone, O déchet, biodiversité…) et visant pour 2030 :

- déchets : revalorisation à hauteur de 85 %,

- émissions de CO2 : recul de 40 % vs 2018 pour les scopes 1 et 2, hors compensation,

- intensité énergétique : recul de 20 %,

- montée en puissance des transports par train et optimisation des flux ;

- Capacité à la mise en place rapide de synergies avec les sociétés acquises et les ouvertures ;

- Situation financière maîtrisée malgré une dette égale à 2,8 fois les capitaux propres : effet de levier ramené à 1,7 et trésorerie de 171 M€ à fin juin.

Défis

- Sensibilité à l’obtention de contrats (Signify, Galeries Lafayette, Wella…) ;

- Accélération de la croissance à l’international : intégration du polonais Spedimex, du français Colisweb , du néerlandais GVT et de l’américain Kane Logistics, ouverture de sites au Royaume-Uni, en Italie, Roumanie et Allemagne ;

- Après une accélération de la croissance des revenus (+ 19,6% à fin septembre), tirée par le gain de plusieurs appels d’offres et le démarrage de 21 projets depuis le début de l’année, relèvement des perspectives 2024 : « croissance record et mobilisation pour les pics d’activité de fin d’année » ;

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.