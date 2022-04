A suivre aujourd'hui... ID Logistics

(AOF) - ID Logistics a enregistré un chiffre d’affaires au premier trimestre 2022 de 539 millions d'euros, en progression de 23,7%, dont +15,1% à données comparables. En France, la croissance a été de 12,9% à 204,2 millions d'euros, une performance qui intègre la consolidation de Colisweb. Le spécialiste de la logistique contractuelle a bénéficié, à parts égales, de l’effet des dossiers démarrés depuis 2021 et d’un effet prix et volume positif sur les dossiers historiques.

A l'international, la forte croissance du chiffre d'affaires s'est poursuivie pour atteindre 334,8 millions d'euros, une hausse de 31,3%. Il inclut le chiffre d'affaires de GVT, société acquise fin 2021 au Benelux, et un effet de change favorable, notamment sur le dollar US et le real brésilien.

Services aux entreprises : le transport routier face à un déficit de main d’oeuvre

Un rapport publié par la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) en octobre 2020 soulignait que les conducteurs routiers faisaient partie des trente métiers les plus en tension en France en 2019. Cette tension n’est pas retombée et pourrait même s’amplifier dans les prochaines années. D’après l'OTRE (Organisation des transporteurs routiers européens), les besoins pourraient atteindre 100.000 postes dans les cinq ans à venir. Le phénomène, qui a été amoindri pendant les confinements successifs, a resurgi avec la reprise de l'activité. Il est en partie lié à un déficit d'image et à des rémunérations peu attractives. Malheureusement les récentes négociations entre les partenaires sociaux pour revaloriser les minima de branche n’ont pas abouti.