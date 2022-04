A suivre aujourd'hui... Icade

(AOF) - Icade a réaffirmé ses objectifs 2022 à l'occasion de la publication de ses revenus du premier trimestre. Le groupe immobilier vise un cash-flow net courant groupe par action 2022 en croissance d'environ 4% hors effet des cessions 2022. Le cash-flow net courant de la Foncière Santé 2022 est anticipé en croissance d'environ 5% à 6%. Le chiffre d'affaires part du groupe a augmenté de 6,1% au premier trimestre à 390 millions d'euros. Il a progressé de 3,7% à périmètre constant.

" Si ce premier trimestre 2022 est marqué par une amélioration significative de la situation sanitaire, une hausse de l'inflation qui devrait bénéficier aux Foncières via les mécanismes d'indexation, l'environnement géopolitique s'est lui dégradé avec des conséquences économiques indirectes (hausse du prix de l'énergie et de certains matériaux de construction, rupture de certaines chaînes d'approvisionnement, ...). Icade a fait preuve de réactivité immédiate pour s'adapter à ce nouvel environnement " a commenté la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Services aux entreprises : le transport routier face à un déficit de main d’oeuvre

Un rapport publié par la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) en octobre 2020 soulignait que les conducteurs routiers faisaient partie des trente métiers les plus en tension en France en 2019. Cette tension n’est pas retombée et pourrait même s’amplifier dans les prochaines années. D’après l'OTRE (Organisation des transporteurs routiers européens), les besoins pourraient atteindre 100.000 postes dans les cinq ans à venir. Le phénomène, qui a été amoindri pendant les confinements successifs, a resurgi avec la reprise de l'activité. Il est en partie lié à un déficit d'image et à des rémunérations peu attractives. Malheureusement les récentes négociations entre les partenaires sociaux pour revaloriser les minima de branche n’ont pas abouti.

L'immobilier chinois toujours dans la tourmente

L’immobilier est essentiel pour la croissance de la deuxième économie mondiale. Or, après les déboires des géants Evergrande et Fantasia, d’autres plus petits promoteurs ont des difficultés à rembourser leurs dettes. Le géant Evergrande est, lui, étranglé par une dette abyssale d'environ 260 milliards d'euros. Il se bat pour payer à temps ses intérêts obligataires et livrer ses appartements, de façon à éviter une faillite qui ébranlerait tout le secteur immobilier chinois. L'OCDE estime que les risques d'un fort ralentissement en Chine se sont accrus avec les déboires d’Evergrande. Une baisse de 2 points par an de la demande intérieure chinoise sur deux ans réduirait la croissance mondiale de 0,4 point de PIB.