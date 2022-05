A suivre aujourd'hui... Icade

(AOF) - Le 28 mars dernier, Icade Promotion et SEMIIC Promotion ont vendu en état futur d’achèvement (VEFA) à Goldman Sachs Asset Management et Hemisphere une première tranche de 32 500 mètres carrés environ de l’ensemble immobilier Envergure à Romainville réparti en deux tranches et développant près de 47 600 mètres carrés de bureaux.

Dans la continuité de la promesse de vente signée le 23 décembre dernier, cette VEFA fait suite à la signature, en février dernier, d'un bail avec l'Etat, Direction générale des Finances publiques (DGFIP), portant sur plus de 21 500 mètres carrés de bureaux.

La signature de l'acte de la vente d'une partie de la deuxième tranche à savoir le développement en blanc de 15 150 mètres carrés de bureaux vendus également à Goldman Sachs Asset Management et Hemisphere, est prévue à l'automne 2022. Cette seconde tranche comprend par ailleurs 4 560 mètres carrés sdp de logements.

Les livraisons prévisionnelles des tranches sont prévues à l'été 2024 et au premier trimestre 2025.

Points clés

- Cinquième foncière française et première en Europe pour les bureaux et parcs d’affaires, avec un portefeuille immobilier d’une valeur de 12,2 Mds€ ;

- Groupe immobilier intégré organisé en 3 pôles : foncière tertiaire (68 % des actifs, répartis entre bureaux pour les 3/4 et les parcs tertiaires), Foncière santé (32 %) et promotion ;

- Modèle d'affaires « Concevoir, construire, gérer, investir », fondé sur les synergies entre les pôles : résilience de la foncière santé portant le développement de la foncière tertiaire, valorisation des charges de cette dernière par la promotion, notamment pour le Grand Paris et les métropoles TGV ; - Parc des bureaux et parcs d’affaires situé à 95 % en Ile-de-France, dont près de 20 % à Paris et 1/4 à la Défense ;

- Capital contrôlé à 39,2 % par la Caisse des Dépôts, devant le Crédit Agricole avec 19,1 %, Frédéric Thomas dirigeant le conseil d’administration et Olivier Wigniolle étant directeur général ;

- Situation financière solide, la mieux notée du secteur avec Gecina, avec un ratio LTV de 40,1 %.

Enjeux

- Plan stratégique 2025 : leader des bureaux dans le Grand Paris et les métropoles, avec 5,7 Mds€ sde revenus, 1ère foncière européenne de santé, par le développement international d’Icade Santé, détenue à 58,3 %, avec un objectif d’investissement de 3 Mds€, acteur de référence dans la promotion avec 1,4 Md€ de chiffre d’affaires et 7 % de marge, croissance annuelle de 4,5 % du résultat net courant ;

- Stratégie d'innovation déclinée en 3 thèmes -habitat de demain, bureau du futur (proptech, coworking et tiers-lieux) et santé et bien-être en ville- et fondée sur l'intrapreneuriat, la co-innovation par incubation de start-up, via Paris&Co, Creative Factory ou H7..., et les partenariats territoriaux et industriels ;

- Stratégie environnementale « Low Carbon by Icade » visant la neutralité carbone en 2050 : mesure d’impact, réduction de l’empreinte avec les partenaires via un fonds climat doté de 2,5 M€, compensation des émissions résiduelles, plan d’investissements 2022-26 de 150 M€, intégration des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Pipeline de développement de 1,7 Md€ dans le tertiaire et de 27 projets dans la santé ;

- Dynamisme de la rotation du portefeuille : à fin 2021, cessions de 507 M€ et, pour 2022, poursuite des cessions d’immeubles (le Gambetta et le Millénaire à Paris) et des acquisitions ;

- Indexation des loyers sur le coût de la construction favorable à la progression des revenus.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 90,6 €, donnée-clé du secteur foncier en Bourse, à comparer au cours de Bourse et du taux de vacance (87,5 %) ;

- Réactivité à la hausse des coûts des matériaux et à la rupture de chaînes d’approvisionnement ;

- Intégration des acquisitions de la Foncière santé en Allemagne, Espagne, Italie et Portugal ;

- Report de l’introduction en Bourse de Icade Santé à l’été 2022 selon les conditions de marché ;

- Objectif 2022, d’une hausse de 4 % de l’autofinancement net courant pour le groupe et de 5 à 6 % pour la foncière santé et d’une progression de 3 à 4 % du dividende ;

- Dividende 2021 de 2 €.

