A suivre aujourd'hui... Icade

15/12/2021



(AOF) - Dans le cadre de l’actualisation de son Green Financing Framework, Icade a sollicité le consentement des porteurs des obligations de la souche de 600 millions d’euros, émises en janvier 2021 et venant à échéance en 2031, afin de les requalifier en obligations vertes. Les porteurs des obligations ont approuvé, à l’unanimité, l’allocation du produit d'émission des obligations au financement d'un portefeuille d'investissements verts conformes au Green Financing Framework du groupe immobilier.



Icade offre désormais à ses investisseurs la possibilité de souscrire, sur le marché secondaire, deux souches obligataires vertes, émises en 2017 et en 2021, finançant des investissements rigoureux sélectionnés sur la base de critères d'éligibilité renforcés et intégrant d'ores et déjà les critères de la Taxonomie européenne tels que connus à ce jour.



" Avec la mise à jour du Green Financing Framework aux exigences renforcées, ce sont près de 2,5 milliards d'euros d'actifs qui ont été identifiés comme éligibles, et qui permettront donc l'émission de nouveaux green bonds dans le futur : Icade est ainsi en capacité de financer ses investissements en visant une réduction ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre et des économies d'énergie significatives pour ses actifs immobiliers ", a précisé Victoire Aubry, CFO du groupe.





