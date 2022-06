A suivre aujourd'hui... Hybrigenics

(AOF) - Stemcis, filiale d'Hybrigenics SA, spécialisée dans le traitement du tissu adipeux, des cellules souches mésenchymateuses et de leurs utilisations en chirurgie plastique et reconstructrice, a annoncé avoir reçu la lettre de clearance de la FDA (Food and Drug Administration) l'autorisant à commercialiser ses dispositifs médicaux aux Etats Unis.

" L'obtention de l'autorisation de l'agence de santé américaine FDA est une étape majeure qui va permettre à la société d'étendre son marché et ainsi conforter sa position de précurseur sur le marché de dispositifs à usage unique destinés à la communauté de chirurgiens spécialisés ", précise la société.

La gamme " Adipose Treatment Kit " a été autorisée aux Etats-Unis pour les spécialités suivantes : neurochirurgie, chirurgie gastro-intestinale, chirurgie urologique, chirurgie plastique et reconstructrice, chirurgie générale, chirurgie orthopédique, chirurgie gynécologique, chirurgie thoracique, chirurgie laparoscopique et chirurgie arthroscopique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.