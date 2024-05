A suivre aujourd'hui... Hipay

(AOF) - Hipay, fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, a dégagé une hausse de ses ventes de 5% au premier trimestre à 17,3 millions d'euros, malgré une base de comparaison exigeante en 2023, soit une croissance de 27% sur deux exercices.En France, le groupe conserve une bonne dynamique de marché avec plus de 163 nouveaux contrats signés dans le secteur du commerce de détail, avec des enseignes telles que Tara Jarmon, Zapa, Narbonne Accessoires et Spareka.

L'entreprise confirme que sur l'exercice 2024, la rentabilité d'exploitation et la rentabilité nette sont attendues à un niveau égal ou supérieur à celui de 2023 (en % de son chiffre d'affaires).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Internet

Une recherche en ligne de plus en plus concurrentielle pour Google

Google domine la recherche en ligne depuis plus de deux décennies. Il tire plus de la moitié de ses revenus de la publicité sur son moteur de recherche. Le second acteur, Bing, détenu par Microsoft, reste très loin derrière, avec moins de 9 % du marché mondial. Toutefois Bing bénéficie d'un avantage énorme : les résultats de Microsoft ne dépendent pas étroitement des performances de son moteur de recherche, mais plutôt de ses ventes de logiciels et de services aux entreprises avec sa branche Azure. Le groupe peut donc se montrer plus agile et prendre des risques. D'autres sérieux concurrents montent en puissance. Le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits affiche un bond de ses revenus publicitaires. De même, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les plus jeunes pour chercher des informations.