A suivre aujourd'hui... Hermès

(AOF) - Hermès a gagné près de 5% la semaine dernière à la faveur de résultats record et meilleurs que prévu en 2024. Vendredi matin, le titre a enregistré un nouveau plus haut absolu à 2957 euros. Dans un contexte difficile pour le secteur, Hermès a confirmé qu'il appartenait à une catégorie à part. Il affiche ainsi une croissance annuelle de 14,7% à taux de change constants contre une croissance interne de 1% pour LVMH.

"Dans un contexte économique et géopolitique plus incertain, les activités ont crû dans toutes les régions sur cette période, grâce au développement qualitatif de son réseau de distribution exclusif", explique Hermès.

L'année dernière, Hermès a généré un résultat net part du groupe de 4,6 milliards d'euros contre 4,31 milliards un an plus tôt et un consensus de 4,49 milliards d'euros. Le bénéfice net par action s'élève à 43,87 euros contre 42,97 euros attendu.

Le résultat opérationnel courant a atteint 6,15 milliards d'euros l'an passé (6 milliards de consensus), contre 5,65 milliards d'euros en 2023, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 40,5%, contre 42,1% en 2023.

Le géant du luxe a bénéficié d'une croissance solide. Il a enregistré un chiffre d'affaires de 15,17 milliards d'euros, en hausse de 13% en données publiées et de 14,7% à taux de change constants. Le marché anticipait seulement 14,93 milliards d'euros.

L'Europe hors France (+19%) et la France (+13 %) enregistrent de belles performances, soutenues par une demande robuste grâce à la fidélité de la clientèle locale et à la dynamique des flux touristiques. L'activité dans la zone Amérique a progressé de 15 % et de 7% en Asie hors Japon.

À fin décembre 2024, tous les métiers, à l'exception de l'horlogerie, affichent des progressions solides. Le segment Maroquinerie-Sellerie (+18 %) s'est distingué, fort de la hausse des capacités de production et d'une demande particulièrement soutenue. La division Vêtement et Accessoires (+15 %) poursuit sa solide dynamique grâce au succès des collections de prêt-à-porter et des chaussures.

Le cash flow disponible ajusté s'élève à 3,8 milliards d'euros contre 3,2 milliards d'euros l'année précédente.

Un dividende exceptionnel de 10 euros par action

Lors de l'assemblée générale du 30 avril, Hermès fixera le dividende à 16 euros par action contre 15 euros l'an passé. L'acompte de 3,50 euros, qui sera versé le 19 février 2025, viendra en déduction du dividende qui sera décidé. En outre, un dividende exceptionnel de 10 euros par action sera proposé pour 2024.

Quant à ses perspectives, Hermès maintient son objectif de "progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux à moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde".

